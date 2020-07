Vinbønderne Betina Newberry og Tom Christensen glæder sig over de nye muligheder, som specialudstyr giver gæsterne på Dyrehøj fremover. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Dyrehøj lancerer ny vin-maskine

Kalundborg - 09. juli 2020

Dyrehøj Vingaard ekspanderer igen og har investeret i specialanlæg til ny vinbar. Samtidig har huset ansat en sommelier.

Af Bjarne Robdrup

Dyrehøj Vingaard på Røsnæs har ikke alene investeret i en stor vinbar i en fløj ved siden af butikken. Danmarks største vingård har også købt en vinmaskine - med særlige kvaliteter:

- Ved normale vinsmagninger er udfordringen, at vinen hurtigt taber kvalitet efter åbning, så hvis man blot skænker nogle få smagsprøver fra en flaske, er der stor risiko for, at resten af flasken må hældes ud. Det er et ærgerligt og dyrt spild, og derfor er der stor begejstring på Dyrehøj Vingaard over de nye maskiner, for de kan holde kvaliteten i vinen i lang tid, siger vinbonde Betina Newberry og fortsætter:

- Selv om mange har besøgt Dyrehøj og smagt på vin, har de færreste prøvet det brede sortiment, som huset byder på. Det får de ny mulighed for via de to vindispensere, som vinbarens gæster selv kan tappe af - og op til 12 forskellige vine. Maskinerne kan via komplicerede tekniske løsninger skænke en lille smagsprøve, et halvt glas vin - eller et helt glas vin, uden at tabe kvalitet eller tryk i vinene.

Dyrehøj Vingaard er kendt af rigtig mange danskere for sine medaljevindende hvidvine, mousserende vine og dessertvine, der har opnået stor anerkendelse og mange medaljer ved internationale udstillinger. Der er i forbindelse med vinbaren også ansat en sommelier (vinspecialist) for at bevare fagligheden overfor gæsterne, der kommer fra hele verden.

- Vi er stolte over at være bannerfører for dansk vin og har cementeret vores position som Danmarks største vingård med yderligere vinstokke og har nu 10 hektar, siger Betina Newberry:

- Da Dyrehøj-teamet besøgte forhandleren, fik vi serveret en vin, der havde stået i maskinen i over 50 dage, og kvaliteten var stadig helt i top. Det imponerede os så meget, at vi besluttede at købe to maskiner til vingården: Én, der kan skænke otte ­forskellige »stille« vine - og én med plads til fire mousserende vine.

Købekort til vin

Men selv om teknikken bag er kompliceret, er selve konceptet helt simpelt. Som gæst i Dyrehøjs vinbar kan man i ro og fred kigge de flotte vinkort igennem og udvælge de vine, man gerne vil smage. Så køber man et »købekort«, der ligner et kreditkort, og kortets værdi bestemmer man selv. Med penge på kortet kan man selv tappe de udvalgte vine og den størrelse, man ønsker.

- Med vindispensere i vinbaren er der skabt nye muligheder for flere oplevelser med eksempelvis musikaftener, foredrag og private arrangementer, siger Betina Newberry.