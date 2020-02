Foto: Per Buurgaard Christensen

Dyrehøj Vingård skal være med til at lokke flere turister til Danmark, og medvirker i en ny videokampagne målrettet såkaldte gastroturister. Foto: Per Christensen

Dyrehøj Vingård med i ny turismekampagne

Dyrehøj Vingaard, Dragsholm Slot og alle de egnsunikke produkter fra Nordvestsjælland har i en årrække sat sit tydelige præg på de danske spisesteder, men også givet området et unikt omdømme som et af Danmarks kulinariske skattekamre.

Det omdømme skal en ny videokampagne fra VisitDenmark bygge videre på for at lokke specielt tyske mad- og gastroturister til.

- Vi styrker Danmarks image over for de internationale turister ved at tage dem med ud i landet og vise dem noget af det bedste, Danmark kan præstere, både når det gælder mad, steder og stemninger, fortæller Jan OIsen, der er administrerende direktør hos VisitDenmark.