Borgmester vil have en evaluering af hvor det gik galt med cykelstien til Røsnæs, der endte med at koste næsten ti millioner mere end budgetteret. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Dyr cykelsti skal evalueres

Kalundborg - 16. september 2020 kl. 20:29 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften besluttede en enig Kommunalbestyrelse, at bevillige 5,7 millioner kroner ekstra, til at færdiggøre cykelstien mellem Kalundborg og Røsnæs.

Cykelstien skulle oprindeligt have kostet 17,8 millioner kroner, men er af flere omgange blevet fordyret, således at den samlede regning nu forventes at løbe op i 27,7 millioner kroner.

- Det giver ingen mening, at have en cykelsti der ikke går hele vejen. Så vi er nød til at bide i det sure økonomiske æble og bevillige de penge, så cykelstien kan blive færdiggjort, sagde bormester Martin Damm (V), der ærgrede sig over, at Kommunalbestyrelsen ikke er blevet bedre informeret undervejs i forløbet.

- Jeg tror, at jeg taler på hele Kommunalbestyrelsens vegne, når jeg siger, at jeg føler vi blev informeret meget sent. Det kan altid ske, at et byggeprojekt kan løbe ind i problemer, men hvis vi som politikere skal kunne løse dem, må vi også have at vide at der er problemer, sagde han.

Borgmesteren understregede dog, at sagen efterfølgende skal undersøges nærmere.

- Vi skylder borgerne at komme til bunds i det her. Så vi skal have en evaluering af hvor det gik galt. Er det entreprenøren, er det rådgiverne eller er det kommunen selv, der har begået fejl, sagde han.