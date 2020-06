Se billedserie Sofie Amalie Wikstrøm (t.v.), Morten Olesen og Stella Bøgvad Jensen hejser flaget. Foto: Bjarne Robdrup

Du er ikke bare et ansigt i mængden

Kalundborg - 22. juni 2020 kl. 14:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første studenter - to hf'ere - sprang ud fra Høng i går. Fredag afvikles en meget anderledes dimission.

Af Bjarne Robdrup Det bedste er nok, at du aldrig »bare« er et ansigt i mængden. Lærerne kender dit navn, og du ved, hvad de fleste på skolen hedder.

19-årige Stella Bøgvad Jensen, 2.q, har denne lune mandag morgen netop fået hf-huen på. Årets første dimittend på Høng Gymnasium og HF sammen med Sofie Amalie Wikstrøm, 20 år, og fra parallelklassen, 2. p. De to var færdige stort set samtidig, og så ventede rektor, Morten Olesen, og pedel Rene Hansen ved flagstangen i skolens gård.

Et par meget glade og tilfredse hf'ere kan afslutte to års skolegang i Høng, som for Stella har været få minutter fra hjemmet. Stella er fra Ruds Vedby. Sofia kommer fra Virum nord for København, og det er hende, der præciserer nogle af den lille skoles kvaliteter:

- Jeg gik et år på 1. hf på en skole med 1500 elever, hvor man bare er et nummer i rækken. Her er der ikke nærvær eller fællesskab - slet ikke på samme måde som i Høng.

Stella er helt på linje:

- Det skaber jo tryghed, at man kender hinanden, og så har der i hele forløbet været et godt fællesskab mellem kostskolens elever og alle os andre.

Sofia, kostelev, nikker:

- Det er også vigtigt, at der ikke er et hierarki. Her er en fra 3. g ikke »mere« end en 2. hf'er, der ikke står over en 1. g'er. Jeg har ikke oplevet andet end viljen til fællesskabet, siger hun.

Få minutter efter, eksamen er overstået, stryger flaget til tops. Normalt under stor opmærksomhed fra kammerater, familiemedlemmer og venner. Men ikke i disse corona-tider.

Der er stort set kun dimittenderne, rektor og pedellen til stede.

I rektor Morten Olesens have bag skolen venter forældre og pårørende til gengæld med lykønskninger og hilsner.

Og på fredag indskrives så sidste kapitel i Høng med en »corona-dimission« delt i tre faser i skolens samlingssal:

Indgang af studenter, sang, rektors tale til dimittenderne, uddeling af boggaver, lærertale, overrækkelse af beviser (rektor) - og så tillykke med eksamen og held og lykke fremover, som rektor Morten Olesen også forestår. Til 3.g, 2.p og 2.g. Og så er der sommerferie.