Du ender som bankmand!

Kalundborg - 13. juni 2019 kl. 15:37

Han startede med nul kunder, da han kom til Kalundborg i 1984 for at åbne en filial af Jyske Bank. Dengang lå den på Kordilgade 28, og her lå den indtil for 12 år siden, da Jyske Bank flyttede til Nytorv.

Chefen hed dengang, som nu, Arne Nielsen, men fra 1. august kommer lederen af filialen og de 13 ansatte til at hedde Kasper Holm Andersen.

Fra nul til 7500

Arne Nielsens arbejdsliv har altid været i Jyske Bank. Han blev udlært i filialen i Slagelse, har været i Hillerød, Hellerup og et smut i Schweiz, og da hans kone, Lone, fik arbejde som sygeplejerske på Kalundborg Sygehus, søgte han jobbet i den filial, som Jyske Bank ville åbne i byen.

- Hvad vil du dog der? blev jeg spurgt. Og jeg svarede, at jeg ville lave lave en stor afdeling, griner Arne Nielsen. Og i de 35 år, der er gået, siden han kom til Kalundborg, er filialen vokset fra nul kunder til 7500.

- Jeg tror, vores mange kunder skyldes, at vi er personlige og snakker med vores kunder og forklarer dem, hvordan deres økonomi hænger sammen, for eksempel i et huskøb. Både når vi siger ja, og også når vi siger nej til et lån, siger Arne Nielsen.

Har aldrig fortrudt

At det var bankvejen, han skulle gå, stod ret tidligt klart for Arne Nielsen. Hans lærer i ­realen spåede det også.

- Du ender i banken, sagde han. Og sådan blev det.

- Jeg har ikke fortrudt en eneste dag. Jeg elsker at have med tal at gøre og jeg elsker at have med mennesker at gøre. Og så har jeg fulgt rigtig mange familier gennem deres liv, og tit også næste generation, siger Arne Nielsen.

En af de største forandringer, Arne Nielsen kan pege på i sit arbejdsliv, er, at før i tiden var man specialister, mens man nu er generalister.

- Tidligere vidste vi alt som rådgivere, men i dag trækker vi på hele koncernen og kan trække viden og ekspertice ind i filialen. I vores mødelokaler er der mulighed for at koble os op på nettet og have en specialist for eksempel i køb af udenlandsk ejendom med ind via skærmen, forklarer Arne Nielsen.

Fritid og arbejde

I sin fritid er Arne Nielsen et aktivt menneske. Han er formand for Brandsbjerg Vandværk, formand for grundejerforeningen på sommerhusvejen ved Stillinge Strand, medlem af en partiforening og medlem af BH-logen, Brødrenes Hjælpeforening.

Der ud over er han aktiv svømmer, cyklist, tennisspiller og badmintonspiller.

- Det har ofte været sådan, at jeg har brugt min netværk i mit arbejde og omvendt. Fritid og arbejde er smeltet sammen, siger Arne Nielsen.

Aktiv pensionistliv venter

Da Arne Nielsen, der fyldte 65 år den 11. januar, i vinter besluttede sig for at gå på pension, tog han telefonen og ringede rundt til sine kunder.

- Det betyder noget for mig at sige pænt farvel til mine kunder og finde andre kunderådgivere til dem, siger Arne Nielsen.

Forude venter en aktiv pensionisttilværelse, hvor børn og barnebarn, sommerhuset og huset får ekstra opmærksomhed, ligesom de mange fritidsinteresser skal dyrkes noget mere.

Der er afskedsreception fredag den 21. juni mellem klokken 13 og 16 og kunder og andre samarbejdspartnere er velkomne.

Adressen er Nytorv 12 i Kalundborg.