Se billedserie Steffen Kjærgaard Nielsen er ny lærer i programmering og informatik på Allikelund Gymnasium. Tidligere var han ansat som it-konsulent, men han savnede den menneskelige interaktion. Foto: Aske Hald Knudstrup

Dropper it-job for at blive underviser: Det er mere levende og livsgivende for mig

Kalundborg - 09. september 2021 kl. 19:31 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Normalt ville man mistænke varmen for at være årsagen til, at 15 gymnasieelever er så stille, som 1.a på Allikelund Gymnasium er denne torsdag formiddag.

Men ved nærmere eftersyn, sidder eleverne pligtskyldigt og koncentreret, selv om lokalets luft føles saunatungt, og stirrer på en masse hvide tal og bogstaver på en sort baggrund. Volapyk for de fleste, men kodning til hjemmesider for de kyndige.

1.a er midt i en time af faget informatik, et skaberfag, der både fokuserer på digital dannelse, interaktionsdesign og programmering.

- Har du husket at indsætte den rigtige CSS-fil, spørger Steffen Kjærgaard Nielsen en lyshåret pige.

De klikker lidt rundt på computeren, indtil udfordringen ser ud til at være løst, og Steffen Kjærgaard Nielsen kan rykke videre til næste elev.

Steffen Kjærgaard Nielsen er et nyt medlem af lærerstaben på Allikelund Gymnasium, hvor han udover informatik også underviser i programmering. Og så er han noget så særligt som en 28-årig underviser, der har en god portion erhvervserfaring inden for sit felt.

- Jeg valgte at skifte til at blive underviser, fordi det er mere levende og livsgivende for mig. Jeg kan mærke, at jeg bidrager til, at eleverne udvikler sig, siger han.

Ville lave noget andet Inden Steffen Kjærgaard Nielsen i august rykkede fra Roskilde til Kordilgade i Kalundborg, var han ansat hos Netcompany, det store it-firma med tusindvis af ansatte, som har udviklet ting som Aula og den danske smittestopsapp. Her sad han som it-konsulent og arbejede på et it-værktøj, som bliver brugt i de danske kommuner.

Steffen Kjærgaard Nielsen var startet direkte, efter han blev færdig med sin kandidat i spiludvikling fra IT-Universitetet i København, men langsomt sneg en fornemmelse sig ind af, at denne type arbejde måske ikke lige var for ham.

- Jeg blev træt af at kode it-systemer til kommuner. Mens jeg studerede, var jeg mentor for folkeskoleelever, og det med at undervise kunne jeg rigtig godt lide, siger Steffen Kjærgaard Nielsen.

Eleverne er vilde med ham Rektor på Allikelund Gymnasium, Karen Marie Bach Christensen lægger ikke skjul på, at Steffen Kjærgaard Nielsens erhvervserfaring og unge alder giver en særlig tiltrækning.

- Mit indtryk er, at eleverne allerede er vilde med ham.

Selv oplever Steffen Kjærgaard Nielsen en følelse af, at der er »brug for ham«, blandt andet fordi han kan give eleverne et ærligt svar, når de stiller det evindelige spørgsmål, om det kan »bruges i virkeligheden?«.

- Her ved jeg, at jeg kan kombinere praktik og teori på en måde, som erhvervslivet har brug for, siger han.

Det er dog ikke erhvervsrettet undervisning alt sammen, selv om det er HTX- og HHX-klasser, der bliver undervist. Fokus er også på, hvordan programmering og informatik kan være alment dannende i aspekter som logisk tænkning og digital adfærd, et emne, der fylder særligt i disse år.

Det er også en af de forskelle, som får Steffen Kjærgaard Nielsen til at sige, at han ikke drømmer om at blive it-konsulent igen.

- Det kan godt være, at dit produkt bliver brugt af tusindvis af mennesker, men jeg mødte dem aldrig. Som underviser oplever jeg, at den direkte interaktion gør en stor forskel, siger han.