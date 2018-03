Se billedserie Udsigten er fantastik over Kalundborg by fra toppen af vandtårnet på Møllebakken. Foto: Jens Nielsen

Drikkevandet fejres med familieløb og fri bar

Kalundborg - 15. marts 2018

Gågaden i Kalundborg er klædt på til fest med blå balloner og flagallé, når Kalundborg Forsyning sætter fokus på rent drikkevand og markerer Vandets Dag. Det sker lørdag den 24. marts kl. 9.30-14.

Kalundborg Forsyning rykker i år ind i gågaden og på Møllebakken for at fejre det rene vand, og det gøres med både vandbar, familieløb og åbent hus i det gamle vandtårn på Møllebakken. Fra vandtårnet er der en pragtfuld udsigt ud over byens tage og omegnen. Udsigten trækker et stort publikum, hver gang dørene åbnes.

Kalundborg Forsyning samarbejder med handelslivet i gågaden og 5 Tårns Motion om arrangementerne på Vandets Dag. Foreningen står bag det store familie-motionsløb, hvor der i år er både start og mål i gågaden. Løbet er en tradition og hele familien kan være med. Der er plads til børn, forældre og ældre, kort sagt alle, som har lyst til en mundfuld frisk luft. Deltagerne kan selv vælge, om de vil gå eller løbe ruten - og der er også plads til junior i barnevognen.

Starter klokken 10

Ruterne i familieløbet er på henholdsvis 3, 5 og 10 kilometer, og de er centreret rundt om Møllebakken. Der er tilmelding til løbet på 5 Tårns Motions hjemmeside, og adressen er www. 5taarnsmotion.dk. Løbet bliver skudt i gang klokken 10. Hvis man ikke har lyst til at være med i løbet, er der plads i gågaden til at heppe på deltagerne, når de løber gennem gaden.

Både deltagerne i familieløbet og andre i Kordilgade kan få slukket tørsten på Solskinspladsen, hvor Kalundborg Forsyning inviterer på en forfriskning i vandbaren. Vandet kan bæres hjem i en gratis drikkedunk. Det sker, fordi Kalundborg Forsyning gerne vil gøre opmærksom på, at det slet ikke er nødvendigt med flaskevand for at få slukket tørsten.

Den musikalske underholdning sørger Kalundborg Gospel Choir for. Det synger og underholder på Solskinspladsen fra klokken 12, når familieløbet er slut.

Handelslivet i gågaden er også med til at sætte fokus på drikkevand, og det sker blandt andet med van(d)vittige priser.

Siden 1992

Vandets Dag eller Verdens Vanddag er en FN-temadag, som sætter fokus på rent drikkevand. Den blev formelt foreslået på Agenda 21 på FN's konference for miljø og udvikling i 1992 i Rio de Janeiro.

Vandets Dag blev derefter formelt vedtaget af FN´s generalforsamling, og de fleste danske vandforsyninger markerer nu dagen. Med vedtagelsen af FNs globale verdensmål, er rent drikkevand og rensning af spildevand et fremtidigt fokusområde for alle verdens lande, og selvfølgelig også for Kalundborg Forsyning. Vandets Dag er officielt den 22. marts, men i Kalundborg markeres dagen lørdag den 24. marts for at give alle, der har lyst, muligheden for at være med til arrangementerne i midtbyen af Kalundborg.