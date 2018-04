Drenge luskede rundt

Klokken 21.36 lørdag aften henvendte et par borgere sig til politiet, fordi nogle unge drenge i 13-15 års-alderen luskede rundt i området ved Bøgens Kvarter, hvor de bankede på forskellige døre og forsvandt hurtigt herefter. Ligeledes udviste de også interesse for bilerne i området, hvilket bekymrede borgerne, da en del beboere var bortrejst.

Politiet kørte til området for at lede de unge, men det lykkedes ikke at finde dem for at få opklaret, hvad formålet med deres adfærd i området var.