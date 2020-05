Drenge kørte ræs på motorcykel

Politiet kørte til området senere på eftermiddagen og fandt motorcyklen efterladt ved et supermarked. Nummerpladen på motorcyklen blev afmonteret, idet den var afmeldt hos SKAT, og tidligere ejer oplyste, at motorcyklen var blevet solgt for over et år siden, fortæller Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

- De unge omtalt i anmeldelsen var dog ikke i nærheden af motorcyklen, men først på aftenen traf politiet tre unge, der kunne mistænkes for at være dem, der havde kørt på motorcyklen om eftermiddagen. Der var tale om to drenge på 16 år fra Slagelse og en 14-årig dreng fra Kalundborg, siger Martin Bjerregaard. Politiet arbejder nu med at få klarlagt, hvem der har ført motorcyklen som oplyst af anmelderen, idet ingen af de unge er gamle nok til at have et kørekort til motorcykel.