Dragefest på Vesterlyng

Luften over Vesterlyng var lørdag fyldt med farver og bevægelse, da der blev holdt Vesterlyng Drage Festival.

Deltagerne i Vesterlyng Drage Festival kunne således ikke have ønsket sig bedre vejr, og som dagen skred frem kom flere og flere drager op i luften.

10-årige Sofia fra Fårevejle var blandt deltagerne. Sammen med hendes familie var hun tilfældigt kommet forbi, havde set alle dragerne og havde besluttet sig til at det ville hun også prøve.

- Vi købte en lille drage, og har prøvet at få den op at flyve. Det er ikke helt let, men det er sjovt, fortæller hun.