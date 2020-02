Drag på eventyr med racersneglen Robert

Drømmehaven har alt det, man kunne drømme om. Men Racer­sneglen Robert har været rundt i haven mindst én million gange. Og han er dødtræt af at være en snegl. En dag ser han en raket på himlen og tænker, at sådan en vil han bygge - lige nu og med det samme.

Kommunens mindre børn har mulighed for at komme med en snegl på eventyr, når der den 22. februar kl. 14 er premiere på børneteaterforestillingen Racersneglen Robert på Musisk Skole i Kalundborg.

De to har i en årrække stået bag en række projekter og turnéaktiviteter med fokus på nordisk kultur, musik og fortællinger for både børn og voksne.

Eventyret om Racersneglen Robert er en magisk rejse for de mindre børn, der tages med ind i et univers fyldt med finurlige, forunderlige væsner. Det handler om at rejse ud og vende hjem, om at verden godt nok er stor, ukendt og fyldt med fremmede ting og væsner, som man godt kan blive venner med.