Se billedserie Der er masser af musik i gården, når solen skinner og sommeren er på vej. Morten Nystrup kan godt li´, at der sker noget på Kontoret - og i gårdhaven. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Doven kontorchef har vildt travlt

Kalundborg - 07. maj 2019 kl. 22:20 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden gang på kort tid er der åbent hus i Postgården i Kalundborg. På lørdag er det Kontorets ejer, Morten Nystrup, der selv byder indenfor. Han fylder 50 år.

Morten Nystrup kaster et blik ud af vinduet, mens han smiler en anelse forlegen under samtalen om hans opvækst og barndom:

- Altså, jeg havde jo som sådan ingen problemer med at følge med i skolen. Men jeg var lidt af en doven hund. Jeg gad ikke det der med lektier. Der var ligesom ting, der var vigtigere, ikke?

Morten Nystrup, far til fem og chef for og ejer af den folkekære pub, Kontoret på Skibbrogade - og nu også, sammen med ægtefællen Trine, iværksætter for genrejsningen af et stykke Kalundborg-historie med Postgården Kalundborg Event og Musikhus - har snart fødselsdag. Og ikke sådan en helt almindelig én af slagsen. Morten bliver 50 i morgen. Dagen fejres lørdag i de nye rammer i Postgården med åbent hus fra klokken 16.

Men hvis kontorchefen tog afslappet på skolepligter og tilværelsen i almindelighed i de unge år, har han taget revanche siden. Han har haft vildt travlt, ikke mindst i den seneste tid, og Morten Nystrup indrømmer gerne, at indretningen af det gamle danse- og musik-sted ind imellem tog pusten fra ham og familien.

- Vi har ikke rendt rundt og kedet os, som han udtrykker det efter en periode med mange spekulationer og døgn med få søvntimer.

Morten Nystrup - eller tjaller, som han kaldes i kredsen, fordi der var tre drenge i skoleklassen, der hed Morten (»jeg har i øvrigt aldrig røget hash«) er født i Glostrup. Men han var ikke ret gammel, da forældrene flyttede til Ubby. Hans far stammede herfra og åbnede værtshuset Laredo Bar, uden at det nødvendigvis har haft nogen indflydelse på Mortens livsforløb.

Forældrene blev skilt og Morten boede i en årrække hos min far.

Han kom på handelsskole, hvor han tilbragte tre år. Kvik, men doven.

- Så blev jeg soldat, og det var ikke med min gode vilje. Men de efterfølgende seks måneder i Australien var ikke den ringeste måde at tilbringe livet på!

Den unge Nystrup vendte hjem, hvor han læste til lærer på seminariet i Vordingborg, »for jeg skulle jo lave et eller andet. Men det var ikke lige den hylde, jeg skulle ligge på«.

- Jeg ville egentlig gerne læse til tandlæge. Eller blive journalist med sport som arbejdsområde. Men der faldt hammeren, for karaktererne rakte ikke.

I samme periode hjalp han en kammerat i weekenderne med at passe Kings Pub, når han alligevel smuttede hjem til Kalundborg for at spille fodbold.

Morten blev gift med Ingrid og fik tre børn. I de efterfølgende to år var han ansat som skifteholdsarbejder på Novo Nordisk. Ægteskabet holdt ikke, men Morten betoner, at han og Trine, der blev gift for få år siden, har det bedste forhold til Ingrid.

- Tiden som skifteholdsarbejder er ikke lige en periode, jeg husker tilbage på med glæde. Jeg var oftest en sur, »gammel« mand at leve sammen med, for med små i huset var der ikke ro, når far skulle sove efter en nattevagt.

Det var omtrent på samme tidspunkt, i 2000, at Morten Nystrup, som nu havde været fritidsarbejder på Kings Pub i seks-syv år, sammen med en kammerat fik ideen at overtage værtshuset i Skibbrogade, da muligheden opstod.

- Vi var enige om at gå all in, og der var masser af ideer på bordet. Men der gik nu ikke så lang tid, så overtog jeg Kontoret, som det kom til at hedde, alene. Ikke nogen sure miner der, vi er stadig gode kammerater, siger Morten Nystrup, som omkring Kontoret har skabt mange forskellige rammer. Både for de faste, for dem, der kigger ind engang imellem - og dem, der sidder bænket i gården, når sommeren træder i karakter, for at høre livemusik.

På den baggrund er der heller ikke noget at sige til, at han slog til, da muligheden for at genrejse det ikoniske Postgården i Kordilgade dukkede op.

- Hvad jeg har tilført Kontoret? Morten stryger hånden gennem det lyse hår.

- Det ved jeg ikke. Jeg tror nok på, at man først og fremmest skal være sig selv. Det bestræber jeg mig på i alle faser i tilværelsen. Så ved folk også, hvor de har én, ikke? Og så får jeg mange ideer. Der må gerne ske noget.

Morten Nystrup, far til Andrea, Jonas og Mikkel (med Ingrid), og til Otto og Felix med Trine, er kendt for sit gode humør og kvikke bemærkninger, der oftest hører miljøet til.

- Slægter børnene faderen på?

- Ja og nej. De er ret kvikke. Så jo. Men de er ikke dovne! Det ligger heller ikke til nogen af dem.

Bliver du gammel med Kontoret?

- Det tror jeg ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at der var andre udfordringer, man kunne have lyst at kaste sig over.

Foreløbigt har han rigeligt at se til. På Kontoret. Og i Postgården.