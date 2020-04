Donation til visir-produktion

Se billedserie Torsdag blev der doneret flere m,aterialer til visir-produktionen hos Symb. Foto: Per Christensen

Kalundborg - 03. april 2020 kl. 11:27 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et samarbejde mellem Copenhagen FabLab og Symb gør, at der i denne tid produceres værnemidler i Symb med Brian Hilding som tovholder.

Hos Symb printer fem 3D-printere visirer døgnet rundt. Og flere frivillige makers sidder rundt omkring i regionen og printer visirer.

En udfordring er at skaffe materialer. Torsdag eftermiddag donerede flere materialer.

Der blev donoret omkring 5000 overhead transparent eller plastikomslag, der skal bruges til at lave visirer.

Det er Kalundborg Kommune, FOA Vestsjælland, EUC og HK Danmark som har bidraget med donationer.

Søren Mariegaard, formand for Symb, holdt en tale:

- Trods Corona-tiden er dette her en festlig sammenkomst, hvor vi markerer, hvad vi kan, når vi står sammen og bidrager fra hver vores ståsted, indledte han.

- Dette projekt er et rigtig godt eksempel på samskabelse på tværs af sektorer og fagområder og ikke mindst på vigtigheden af at give gode, innovative borgerkræfter mulighed for at udfolde sig og tage affære, sagde han.

- Som formand for Symb er jeg stolt af helt konkret at se, hvordan Symbs mange og brede netværk, gør at vi får skabt de forbindelser og kontakter, der skal til for at løbe med en idé og skabe nye løsninger. Lige nu handler det om produktion af værnemidler. Næste gang kan det handle om noget andet, sluttede han.

I øjeblikket mangler produktionen filament, altså det plastik på rulle, man bruger til at printe med. Der kommer lidt donationer hist og her, men produktionen har brug for mere. Med et kilo filament kan man producere cirka 30 visirer.

Der er også flere sygehuse, som efterspørger dem.

Der produceres i dag 25-30 visirer pr. døgn i Symb. Ude i lokalområdet sidder minimum 10 frivillige makers og printer.

Efterspørgsel på visirerne kommer for eksempel fra Kalundborg Kommune.

Sundhedskonsulent hos Kalundborg Kommune Laura Sofie Deigaard Sørensen modtog på dagen 30 visirer.

Ifølge sundhedskonsulenten vil Kalundborg Kommune gerne bestille yderligere 500 visirer, så alle sundhedsmedarbejdere kan have et personligt visir.

- Det er eminent, at vi kan lave et cirkulært kredsløb. Det er fantastisk, at det er muligt at lave sådan noget, siger hun.