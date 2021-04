Den 25-årige bilist som var involveret i tirsdages trafikulykke på Gørlev Landevej er varetægtsfængslet i fire uger. Foto: Thomas Rye

Dommer frygtede ny vanvidskørsel

Kalundborg - 21. april 2021 kl. 15:13 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Det var frygt for gentagelse af tirsdagens vanvidskørsel, der gjorde at Retten i Holbæk onsdag eftermiddag valgte at varetægtsfængsle en 25-årig mand fra Kalundborg i fire uger frem til den 18. maj.

- Retten vurderede, at hvis han forblev på fri fod, så var der fare for gentagelse, forklarer anklager Hans Sørensen.

Den 25-årige blev anholdt tirsdag eftermiddag, efter at have været involveret i en trafikulykke på Gørlev Landevej lige udenfor Gørlev. Ulykken skete ifølge politiet, da den 25-årige foretog en hasarderet overhaling lige før rundkørslen Gørlev Landevej, Helsingevej og Kirkevangen. Dette resulterede i at han kørte frontalt ind i en modkørende 46-årig mand.

Den 25-årige slap selv fra sammenstødet med knubs, men den 46-årige måtte skæres fri af sin bil efterulykken og blev kørt på skadestuen til nærmere undersøgelse. Begge biler var totalskadede.

Den 25-årige havde intet kørekort, da han er tidligere dømt for spirituskørsel, og derfor har fået frakendt førerretten.

Politiet vurderede også at han var påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer, og derudover havde den 25-årige også taget bilen han kørte i fra et familiemedlem uden at få lov, hvorfor han også blev sigtet for brugstyveri.

Den 31. marts trådte en skærpelse af færdselsloven i kraft, der markant skærpede straffen for vanvidskørsel, og det er denne paragraf som den 25-årige er sigtet efter.

Den 25-årige kærede ikke rettens afgørelse.

