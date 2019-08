I går blev en 64-årig mand fra Kalundborg idømt en behandlingsdom for at have truet sin nabo på livet med en lang kniv. Foto: Mik

Dømt til behandling for at true nabo på livet

Kalundborg - 02. august 2019 kl. 12:10 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Kom her og lad mig skære halsen over på dig«, skulle en 64-årig mand have sagt henover rækværket til sin nabo, imens han holdt en lang kniv i hånden.

Det er blandt andet baggrunden for, at den 64-årige i går ved Retten i Holbæk blev idømt en psykiatrisk behandlingsdom uden forudbestemt længde.

Ved retten forklarede den 64-årige, at han forud for den 6. september sidste år, havde ligget i en fire år lang strid med sin nabo. Den pågældende dag havde han været ude i sin have for at skære stauder og grene ned med en kniv, da hans nabo og naboens kone kom hjem med indkøbsposer i hænderne.

Kniven, som han beskrev som en fileteringskniv, brugte han til alt fra at skære pålæg og rugbrød til at skære stauder og grene i haven som den pågældende dag, forklarede han ved retten.

Da han så naboerne, stod han på en stige ved rækværket ind til naboen med kniven i hånden.

- Det ene ord tager det andet. Jeg kan dårligt huske, hvad jeg sagde. Vi har været oppe at toppes i snart fire år, så jeg råber lidt ad ham, forklarede den 64-årige, der ved retten erkendte at have truet naboen med at skære halsen over på ham.

Optrinnet endte, da den 64-årige forlod stedet for at køre ned på havnen, har han tidligere forklaret.

Den tiltalte blev desuden kendt skyldig i at have flere forskellige knive hængende på væggen i sin stue: En sabel med et blad på over 50 centimeter, en dolk og en push dagger kniv. Knivene er alle blevet konfiskeret af politiet.

Ved retten forklarede den 64-årige, at han havde haft knivene hængende i 30 år til pynt, og at han ikke vidste, at det var ulovligt.

Skulle den 64-årige vurderes rask nok til at blive udskrevet, vil det ske med tilsyn fra Kriminalforsorgen, som sammen med en overlæge kan beslutte genindlæggelse.