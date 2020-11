Døjer du med misbrug eller angst? Ny, åben rådgivning åbner flere steder i kommunen

Se billedserie Ny, åben rådgivning til borgere, der oplever, at hverdagen er blevet for udfordrende, åbner mindst tre forskellige steder i kommunen. Blandt andet i Head Spaces lokaler i Kalundborg Hallerne. Privatfoto Foto: Privatfoto

Kalundborg - 19. november 2020 kl. 18:19 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Både i Kalundborg, i Gørlev og i Svebølle vil man fremover kunne møde op i en ny, åben rådgivning, der henvender sig til alle, der oplever, at hverdagen er blevet for udfordrende, hvad enten der er tale om misbrug, ensomhed eller præstationsangst.

På sit seneste møde godkendte socialudvalget nemlig et oplæg fra administrationen, hvor forslaget er at placere den nye, anonyme rådgivning i de tre nævnte byer, så der holdes åbent mandag og torsdag i Kalundborg, tirsdag og fredag i Gørlev og onsdag i Svebølle.

Politikerne har dog anmodet administrationen om at undersøge muligheden for også at åbne i Høng.

- Høng er jo den anden største by i kommunen, så vi foreslog, om ikke man kunne nøjes med at holde åbent en dag i Gørlev og så også holde åbent i Høng en dag om ugen, siger Gitte Johansen (V), der er formand for kommunens socialudvalg.

De specifikke adresser er indtil videre Gørlev Bibliotek, Head Spaces lokaler i Kalundborg Hallerne og dagcentret i Svebølle.

- Jeg tror ikke, at biblioteket i Høng er en mulighed, for der er ikke et rum, men det er der jo andre steder i Høng, siger Gitte Johansen (V). Det er med Kultur og Fritid, at de præcise lokationer endeligt afklares.

Administrationen ansætter per 1. januar en helt ny medarbejder, der har kompetencer indenfor rådgivning. Personen vil sammen med en medarbejder fra socialpsykiatrien betjene tilbudet fra starten af det nye år.

Formålet med rådgivningen, der er gratis, er, at der tages hånd om borgernes behov med det samme. Enten ved at løse opgaven på stedet, eller ved at medarbejderne i rådgivningen henviser og skaber kontakt til den eller de relevante enheder i kommunen, som eksempelvis væresteder, egen læge eller noget helt tredje.

- Vi mangler jo et sted, hvor man kan komme ind og få noget rådgivning, uden at man skal have lavet en sag i kommunen, siger formanden.

Administrationen vil give udvalget en status på tilbuddet i maj, i august og endelig i december næste år.

- Det er det, vi hele tiden har villet lave, en rådgivning, hvor man kan komme ind fra gaden og få noget hjælp med det samme. Jeg glæder mig meget til at se, om det har en effekt, siger Gitte Johansen.

Indtil videre er åbningstiderne kl. 13-16 fra mandag til onsdag og kl. 10-13 torsdag og fredag.