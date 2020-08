Fra september kan man komme af med gamle aviser og andet affald hele døgnet i Kalundborg. Foto: Freddie Madsen

Døgnåbent på genbrugsplads

Kalundborg - 18. august 2020

Genbrugspladsen i Kalundborg følger i fodsporene fra Høng og Bregninge og udvider åbningstiden til hele døgnet fra september.

Teknik- og Miljøudvalget har længe gået med et ønske om at få åbnet genbrugspladsen i Kalundborg hele døgnet. Affaldsselskabet Argo, der driver plads i Kalundborg, har på den baggrund søgt og fået miljøgodkendelse til at holde døgnåbent, og der er samtidig blevet installeret udvidet videoovervågning samt bedre belysning på pladsen, så den er klar til at holde døgnåbent.

Bregninge Genbrugsplads har været døgnåben siden 2012, mens Høng Genbrugsplads fulgte efter med døgnåbning fra 2013. På begge pladser har man haft stor succes med den udvidede åbningstid.

- Vi har haft rigtig gode erfaringer med at holde genbrugspladserne i Høng og Bregninge døgnåbne. Den service vil vi også gerne udbrede til at omfatte Kalundborg by, fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V).

Den døgnåbne genbrugsplads kommer til at fungere på den måde, at borgerne skal scanne deres sygesikringsbevis ved porten uden for almindelig åbningstid for at få adgang til pladsen.

- Det kan gøres på en relativt enkel og billig måde, forklarer Jakob Beck Jensen.

Døgnåbningen af Kalundborg Genbrugsplads markeres med en lille reception på pladsen klokken 15.30 den 4. september.