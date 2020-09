Se billedserie Fredag eftermiddag blev Kalundborg Genbrugsplads som den tredje genbrugsplads i kommunen officielt døgnåben. Det skete ved en lille reception på genbrugspladsen, hvor udvalgsformand Jakob Beck Jensen fra Teknik- og Miljøudvalget og formand for affaldsselskabet Argo Niels Hörup officielt klippede det røde bånd over. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Døgnåben genbrugsplads er populær

Kalundborg - 04. september 2020

Kalundborg Genbrugsplads bliver som den tredje genbrugsplads i Kalundborg Kommune åben hele døgnet. Dette blev fredag eftermiddag markeret med en lille reception på genbrugspladsen på Asnæsvej.

Fredag eftermiddag klippede formanden for affaldsselskabet Argo Niels Hörup og udvalgsformanden for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune Jakob Beck Jensen i fællesskab det røde bånd over på Kalundborg Genbrugsplads for symbolsk at markere, at genbrugspladsen fra nu af vil være åben døgnet rundt for tilmeldte borgere.

Genbrugspladsen er den tredje i Kalundborg Kommune, som får døgnåbent. Genbrugspladsen i Bregninge var den første i Danmark, hvor man gjorde forsøget med at holde døgnåbent tilbage i 2012. Her var erfaringerne så gode, at genbrugspladsen i Høng fulgte efter. Nu er det så blevet Kalundborgs tur.

- Det handler om at gøre det let tilgængeligt for borgerne. De skal have mulighed for at komme på genbrugspladsen og komme af med deres affald, når de har tid og lyst til det, siger Niels Hörup.

Argo driver genbrugspladser i ni kommuner rundt om på Sjælland, og erfaringen er alle steder, at borgerne tager godt imod muligheden for at komme på genbrugspladsen døgnet rundt. Således har over 70.000 kunder indtil nu tilmeldt sig hos Argo, så de har mulighed for at bruge genbrugspladserne hele døgnet. Også i Kalundborg Kommune er muligheden populær.

- Vi har et sted mellem 8000 og 9000 tilmeldte kunder til vores døgnåbne genbrugspladser i Kalundborg Kommune. Hvor mange der kommer til at bruge muligheden i Kalundborg by, kan vi af gode grunde ikke vide endnu, men efter at vi begyndte at reklamere for muligheden, har vi fået 3000 nye tilmeldinger. Til sammenligning ville vi normalt have forventet omkring 300 tilmeldinger i den periode, siger genbrugschef Finn Kjær.

Uden for almindelig åbningstid kommer kunderne på genbrugspladsen typisk tidligt om morgenen eller først på aftenen.

- Tidligt om morgenen er det normalt vores erhvervskunder, som kommer forbi, mens almindelige borgere typisk kommer mellem 17.30 og 21.30. De skal have fri fra arbejde, hjem at spise aftensmad og måske have puttet børnene, før de har tid, mener Finn Kjær.