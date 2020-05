Død person fundet i havnebassin

Opdateres: En livløs person er fundet i havnebassinet i Kalundborg her til morgen, skriver BT.

Politiet er i øjeblikket på stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder.

Politiet ønsker endnu ikke at oplyse køn eller alder.

De pårørende er endnu ikke underrettet.