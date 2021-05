Dobbeltdrab med lokal forbindelse

I starten af efterforskningen var holdningen hos Midt- og Vestsjællands Politi ellers, at dobbeltdrabet som sådan ikke havde nogen forbindelse til Kalundborg. Det var her tre mænd i 20'erne blev lokket i et baghold og skudt ned, men valget af stedet virkede umiddelbart tilfældigt.

Politikommissæren ønsker ikke at komme nærmere ind på hvilken rolle politiet mistænker den 20-årige mand for at have spillet i forbindelse med dobbeltdrabet.