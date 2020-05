Se billedserie Kalundborg Ungdomsskole vil udover sit traditiionelle Sommersjov-program også stå for en sommerskole i år. Det skyldes, at man grundet coronavirussen regner med, at rigtig mange børn i kommunen vil holde ferie hjemme denne sommer. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Dobbelt op på Ungdomsskolen til sommer

Kalundborg - 23. maj 2020 kl. 18:58 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udover sit normale »Sommersjov«-program vil Kalundborg Ungdomsskole i år tilbyde sommerskole for 4.-10.-klasserne. Det har Kalundborg Kommune besluttet, fordi man regner med, at langt flere af kommunens unge vil holde ferie hjemme i år på grund af coronakrisen.

Programmet for sommerens aktiviteter kommer i næste uge, men souschef Marie Møller Gunnarsson kan allerede nu løfte sløret for nogle af sommerskoletemaerne, der ikke bliver så skolebænksagtige endda.

Sommerskoleaktiviteterne kommer til at løbe en uge af gangen, og de unge kan se frem til at kunne melde sig på hold som amerikansk fodbolduge, islænderridningsuge og crossuge. Til de lidt mere boglige vil der være Sjov matematik og robot-uge og storytelling uge. Sidstnævnte rimer lidt på danskfaget, men her vil man blandt andet kunne prøve kræfter med podcast.

- Vi er blevet bedt om at have flere tilbud til de unge i kommunen hen over sommeren, end vi plejer. Og så er vi jo begrænset af, at man ikke må køre af sted til aktiviteter i busser, så der er nogle af de ture, vi plejer at tage på, som vi må droppe. På den måde bliver det en lidt anderledes sommer for os, siger souschefen.

Corona-retningslinjer Med fase 2 af genåbningen er det blevet muligt at åbne op for ungdomsskoleaktiviteter igen. Det er de stadig ved at finde ud af, hvordan de skal gøre på Kalundborg Ungdomsskole, der i parentes bemærket plejer at være lukket for de unge på denne tid og frem mod Sommersjov, fordi skolens mange hold normalt er blevet afsluttet på dette tidspunkt.

- Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvordan vi skal overholde retningslinjerne samtidig med, at vi bruger rigtig meget tid på at forberede sommerkataloget, siger Marie Møller Gunnarsson.

Ungdomsskolen har holdt lukket under corona, men det betyder ikke, at der ikke er blevet lavet aktiviteter rundt omkring.

Nye målgrupper Under coronaperioden har man sammen med Musisk Skole og kultur- og fritidsområdet i kommunen udviklet et »corona-katalog« med tilbud for børn helt ned i vuggestuealderen og op til 5. klasses niveau - altså de børn, der kom tilbage i forbindelse med fase 1 af genåbningen. I øjeblikket arrangerer Ungdomsskolen eksempelvis cirkus og drageflyvning for nogle af de mindste klasser på kommunens skoler.

- Det giver rigtig god mening, at vi gør noget, og de udendørs aktiviteter er blevet taget rigtig godt imod. Jeg tror, de har været med til at skabe nogle gode historier i en krisetid, fortæller Marie Møller Gunnarsson.