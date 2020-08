Dittes kunst trukket rundt i hele byen

Ditte Forchhammer, kunstmaler, er, endnu, et relativt nyt navn i Kalundborg, hvor hun med base i eget galleri i Nice´s hus på Sct. Jørgensbjerg har holdt til i to år. Men der skal nok blive blæst og opmærksomhed omkring hende. Både for de historier, hun kan fortælle; og for de oftest farverige, nærværende, glædesbringende, legende, erotiske og udstrålende billeder.