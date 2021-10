Det er på denne grund, bag Rasmus degn A/S, Netto ønsker at bygge nyt supermarked - id til landevejen. Foto: Bjarne Robdrup

Direktorat klar med udmelding inden årsskiftet

Kalundborg - 21. oktober 2021

Maria Lønsmand Sande, afdelingschef i Vejdirektoratet, siger til Nordvestnyt, at hun forventer, at direktoratet er klar med en konkret anbefaling til Kalundborg Kommune og Salling Group inden årsskiftet.

- Jeg kan ikke kommentere konkret på sagen og sige, hvad vi anbefaler. Vi arbejder fortsat på sagen, og det, vi når frem til, skal de involverede parter have før offentligheden, siger hun i forlængelse af, at direktoratet næppe vil stille større krav til forandring af tilkørselsforholdene, hvis Netto får lov at bygge nyt supermarked.

Der er der foreløbig politisk opbakning til fra et flertal i udvalget for teknik og miljø, hvis formand, Jakob Beck Jensen (V) ikke har lagt skjul på, at Vejdirektoratet "formentlig er klar med en række trafikale krav til et supermarked placeret så tæt på den befærdede landvej, der er en statsvej".

Men det er der ikke meget, der tyder på.

Det har været en kommunal antagelse, at der kunne stilles krav om eksempelvis en rundkørsel for at regulere trafikken i krydset. Sådan en foranstaltning kan løbe op i 10 millioner kroner, måske 15 millioner kroner. Det vil, under de vilkår, være en regning, Netto i givet fald skal forholde sig til. det gælder formentlig også tiltag, kommunen skal sørge for, hvis det ender med en beslutning om, at Netto flytter ud på Davrekildevej, siger Jakob Beck Jensen.

Carsten Hadsbjerg, udviklingsdirektør i Salling Group, vil ikke kommentere på vejdirektoratets udmelding om, at direktoratet næppe stiller større krav til trafikforanstaltninger:

- Vi skal sikre, i samarbejde med Kalundborg Kommune og Vejdirektoratet, at kunderne får så gode og trygge vilkår til og fra butikken. Det er vores hovedprioritet. Og før vi har set anbefalingen fra Vejdirektoratet, har vi ikke mere at sige.

Teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune stemte i august for, at der udarbejdes en ny lokalplan, så der kan blive etableret en Netto på adressen Høng Landevej 10 på en del af den grund, der ejes af Rasmus Degn A/S. En butik i denne ramme vil i givet fald få ind- og udkørsel fra Davrekildevej.

- Vi vil gerne arbejde videre med planerne, fordi det af kommuneplanen fremgår, at der er mulighed for at få bygget én butik på op til 1.200 kvadratmeter i Løve, sagde Jakob Beck Jensen i august.

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, medlem af teknik- og miljøudvalget, stemmer imod placering af Netto på grunden - af trafikmæssige årsager.

SN-Brød: - Det bliver et farligt kryds med Davrekildevej og Høng Landevej, sagde Niels Erik Danielsen efter sagsbehandlingen i august.

- Davrekildevej er også yderst problematisk trafikmæssigt. Den trænger til at få kanterne forbedret, siger Niels Erik Danielsen.

Udvalget understregede i sommer, at "der skal være fokus på at lave nogle gode, trafikale løsninger, da der i forvejen er meget trafik på Høng Landevej".

Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald i Kalundborg Kommune, bekræfter, at der arbejdes med en lokalplan, men henviser til chefen for kommunens chef for Plan, Byg og Miljø, Christian Sabber, der har specifik indsigt i arbejdsprocessen. Christian Sabber er imidlertid ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.