Direktør afviser luksus på borgernes regning

Kalundborg - 02. marts 2018 kl. 14:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når ledelse og medarbejdere i nogle af landets kommunalt ejede forsyningsselskaber drager udenlands på virksomhedens (skatteborgernes) regning, bliver der ofte spenderet store beløb. Politiken har undersøgt 45 sådanne forsyningsselskabers rejseaktivitet via aktindsigt.

Et af selskaberne er Kalundborg Forsyning. Det fremgår her af bilag, at direktør Hans-Martin Friis Møller brugte over 30.000 kroner på en USA-rejse.

- Det er korrekt, at jeg deltog i den omtalte rejse, der var tilrettelagt og arrangeret af Dansk Industri, siger Hans-Martin Friis Møller til Nordvestnyt:

- Normalt rejser jeg eller vore medarbejdere aldrig på businessclass - eller overnatter på luksushotel. Vi skønnede, at turens faglige aspekter i det to dage lange forløb var af en karakter, vi gerne ville have indsigt i, og så kan man vælge at rejse for sig selv og bare være fælles om møderne, eller deltage i det tilrettelagte program på vilkår, de øvrige rejsedeltagere tog del i.

Denne tur, på businessclass i flyet hjem og med en overnatning på et luksushotel, er en klar undtagelse for os, hvilket også fremgår af rejsebilagene over en fire til femårig periode, hvor jeg eller medarbejdere har besøgt Berlin, Qubec, Amsterdam, Atlanta og Brisbane. siger Hans-Martin Friis Møller.

- Hver en rejse er afvejet, om den tjener sit formål i forhold til udbyttet, og hver en rejse har vist sig at være pengene værd, også for vores borgere. Jeg skal også sige, at vi ikke har betalt alle rejserne selv. Eksempelvis Berlin var en inviteret rejse.

- Udveksling af erfaringer med byer og lande, der opererer med de samme teknikker, som vi gør i Kalundborg Forsyning, bidrager til at dygtiggøre vores medarbejdere, hvilket også kommer borgerne til gode.

- Og så er det vigtigt at præcisere Kalundborg Forsynings medvirken i og betydning for den industrielle Kalundborg Symbiose, som hvert år tiltrækker 500 gæster fra udlandet alene til forsyningen, og hvor vi gør rede for symbiosens karakter og funktioner, siger Hans-Martin Friis Møller.

BR