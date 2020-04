Direktør: - Vi gør det, der skal til

Tirsdag aften udsendte Sundhedsstyrelsen vejledninger til genåbningen af skoler for børn fra 0. til 5. klasse samt dagtilbud.

- Det er ganske grundige vejledninger i forhold til de sundhedsmæssige foranstaltninger, der skal tages i den næstkommende periode. Det betyder også, at vi i Kalundborg Kommune eksekverer de centrale vejledninger en til en, fortæller Michael Gravesen, direktør i Kalundborg Kommune.

Af vejledningener fremgår det blandt andet, at det anbefales at der ofte skal vaskes hænder ofte, børn skal sidde med to meters afstand til hinanden og legetøj skal vaskes minimum to gange dagligt samt der skal gøres ekstra rent.

Bliver der tilført ekstra ressourcer til de ekstra opgaver?

- Vi gør det, der skal til, for at leve op til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, siger Michael Gravesen.

Skoleledere, dagtilbudsledere og øvrige fagpersoner vil i løbet af de næstkommende dage arbejde videre med Sundhedsstyrelsens vejledninger, så man er klar til at tage godt imod alle børnene efter påske, lyder det fra direktøren.