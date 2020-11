Se billedserie Næste år vil vi tænke den lokale handel ind i indkøbet, siger kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Direktør: Næste år vil vi handle julegaver lokalt

Kalundborg - 04. november 2020 kl. 16:27 Kontakt redaktionen

HANDEL: - Der er cirka 3500 medarbejdere i Kalundborg Kommune. Det er således omkring en femtedel af medarbejderstaben, der er involveret i årets julegavekøb, siger kommunaldirektør.

Af Bjarne Robdrup

KALUNDBORG: Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen siger til Nordvestnyt, at administrationen næste år vil lægge julegaveindkøbene i Kalundborg Kommune.

- Det princip, vi har ageret ud fra i år, og som er udtryk for fornuftig forvaltning af pengene ved at købe stort ind til flere medarbejdere, fastholder vi. Men med den ændring, at vi vil bestræbe os på at handle gaven lokalt.

Jeg synes, det er rettidig omhu at prøve at få så god en aftale på plads for de afsatte penge til gavn for medarbejderne, men det er klart, at kan vi også få mere for pengene og bruge færre ressourcer i indkøbsprocessen ved at handle lokalt, så skal vi naturligvis gøre det.

3500 ansatte

Kommunaldirektøren fortsætter:

- Der er cirka 3500 medarbejdere i Kalundborg Kommune. Det er således omkring en femtedel af medarbejderstaben, der er involveret i årets julegavekøb.

- Kommunale partnerskabsholdere og andre områder forvalter selv opgaven at stå for julegaveindkøb, såfremt man vurderer, at der kan og skal afsættes penge til formålet. Men det er ikke en beslutning, som kommunens ledelse har indflydelse på, siger Jan Lysgaard Thomsen.

Borgmester Martin Damm (V) er inde i samme spor, da han bliver foreholdt, at kommunen køber julegaver uden for kommunegrænsen:

- Vi har decentral forvaltning, og det ligger slet ikke i vores spor at beslutte eller varetage denne opgave. jeg kunne forestille mig, at der også er kommunalt ansatte, som slet ikke modtager en julegave. Det har vi ingen indflydelse på, hverken ledelsesmæssigt eller politisk, og det skal vi heller ikke have.

Men du kan vel ikke have noget imod, at kommunalt indkøbte julegaver købes lokalt?

- Bestemt ikke. Jeg siger bare, at udgangspunktet er, at det har vi ingen indflydelse på, siger Martin Damm.

Ikke gennemtænkt

Brian Sønder Andersen, Vores Kalundborg:

- Jeg er da spændt på at se, hvordan kommunen agter at reagere fremadrettet i denne sag. Jeg synes ærligt talt ikke, at det er et godt eller specielt gennemtænkt signal at lægge et betragteligt beløb til julegaver udenfor kommunen. Det er ikke afgørende for os, hvor i kommunen og hos hvem der handles ind. Men at pengene lægges i kommunen. Altså lokalt, siger Brian Sønder Andersen.