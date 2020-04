Kalundborg Kommunes arbejdspladser bliver efter alt at dømme røgfri fra 1. august i år. Foto: Peter Andersen

Direktion fastholder røgfri kommune fra 1. august

Kalundborg - 21. april 2020 kl. 06:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beslutningen har været længe undervejs, og nu er det så den administrative ledelse, som beslutter og fastholder, at Kalundborg Kommunes arbejdspladser skal være røgfri.

Tilbage i oktober 2017 vedtog Kalundborg Kommune en politik om fremme af røgfri miljøer. I 2019 blev en indstilling om at forbyde enhver form for rygning på kommunale arbejdspladser med virkning fra 1. januar - i år, lagt på bordet.

22. oktober 2019 sendte Hovedudvalget så forslaget til høring i de lokale MED-udvalg. Der indkom 38 høringssvar, som blev præsenteret for Hovedudvalget 3. februar i år. Men få dage forinden, 27. januar, besluttede direktionen, at rygestoppet i givet fald indføres som en administrativ ledelsesbeslutning med efterfølgende orientering af det politiske niveau. Ikrafttrædelsestidspunktet for et rygestop er i processen blevet flyttet til 1. august 2020. der er således ikke ændret på tidligere indstilling.

Uddrag af de 38 høringssvar viser, at der på mange kommunale arbejdspladser er både tilhængere og modstandere af rygestop. Modstanderne af et forbud mener eksempelvis ikke, at det er kommunens opgave at moralisere på medarbejdernes vegne.

I begrundelsen for den valgte model med et totalt rygestop indgår, som det udtrykkes, at »kommunen har et øget ansvar på sundhedsområdet, som i forhold til tobak i kommunens Strategi for det Nære Sundhedsvæsen, er kommet til udtryk i følgende indsatser:

* Systematisk forebyggelse af rygestart blandt børn og unge

* Støtte de mennesker der ønsker at holde op med at ryge og sikre, at alle, der ønsker at blive røgfri, oplever, at de kan få hjælp hertil

* Fremme røgfri miljøer.

Med kommunens ansatte som rollemodeller for kommunens borgere understøtter et totalt rygestop på arbejdspladserne ovenstående indsatser.

Rygestoppet indebærer, at det ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden eller i regi af arbejdet uden for normal arbejdstid, herunder i betalte og selvbetalte pauser.

