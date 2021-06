Se billedserie Willy Stig med Jørgen Nash billede, Lyrefuglen & Katten. En gave til Anker Jørgensen.

Diplomaten om politik, lystfiskeri - og kunst

Kalundborg - 16. juni 2021 kl. 05:30 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Der hænger mange billeder på væggene; rørende, naivistiske, levende, glade. Kendte kunstnere, mange med relationer til arbejderbevægelsen, har lavet dem. Denne beretnings hovedperson har kendt alle billedmagerne og kan fortælle historier om hvert enkelt værk. Og på væggen i Willy Stig Andersens hus ud mod det lille Strandstræde nær havnekajen hænger et billede, et litografi af Jørgen Nash. Excentrisk kunstner. Nogle vil bare sige: Excentrisk. For Willy Stig Andersen knytter der sig en særlig historie til billedet:

Sommeren nærmede sig, det var i 2002. Tidligere statsminister Anker Jørgensen fyldte 80 år 13. juli, og Socialdemokratiets top under statsminister Poul Nyrup Rasmussen og partisekretær Willy Stig Andersens ledelse talte om, hvordan man kunne hædre manden, der under og ikke mindst efter sin regeringstid havde vokset sig stor i mange danskeres bevidsthed.

Jørgensen skulle i hvert fald have en reception. Men han skulle vel også begaves på dagen.

- Jeg skal sgu ikke have nogen gave. I kan give pengene til Muskelsvindfonden, svarede den gamle statsmand, som aktivt støttede fonden efter, at hans kone, Ingrid, døde af muskelsvind i 1997. Men Nyrup og Andersen og andre i kredsen i S-toppen besluttede, at Jørgensen skulle have et billede udført af en kendt dansk kunstner. Og blandt store navne faldt valget på - Jørgen Nash, Asger Jorns bror.

- Så gik turen til ødegården Drakabygget ved Örkelljunga i Sverige, hvor Nash boede. Jo, han ville gerne lave et billede til Anker Jørgensen.

Det fik titlen Lyrefuglen & Katten. Og det første eksemplar modtog Anker Jørgensen under den store reception.

Nogen tid efter løb Willy Stig Andersen ind i Anker Jørgensen:

- Tak, Willy, for en fin reception, sagde Anker Jørgensen - og tilføjede:

- Det er nu ikke et af Nash´ bedste arbejder!

Syv år på toppen

Willy Stig Andersen, partisekretær i over syv år i toppen af Socialdemokratiet, butiksslagter, lystfisker og faglig konsulent under LO, fylder 75 år i dag. I 1982 købte han et sommerhus i den nuværende Kalundborg Kommune, og i 1996 flyttede han til byen. Og her trives han.

Det er historien om Aalborg-drengen, hvis far havde en fiskestangsfabrik. Det vil sige, det havde han lige indtil japanerne skabte fiskestænger af glasfiber. Og i dag er rumfartshistoriens nano-teknologi en del af lystfiskeriets historie. Så fabrikken i Aalborg lukkede. Men Willy Stig Andersen er fortsat lystfisker om en hals. Og han har stadig eksemplarer af de fiskestænger, faderen producerede.

Willy Stig er med i kredsen af fiskere på Asnæsbroen ved Gisseløre, som (blandt andet) beriger børn med viden om fisk, fiskeri, natur og naturpleje. Og i morgen, dagen efter Willy Stigs fødselsdag, samles han for første gang i meget lang tid - efter corona-pandemiens hærgen - med det »gode slæng« af kammerater på Asnæsbroen til pølser og en håndbajer. Måske det er der, han fejrer fødselsdagen.

I dag på selve dagen vil den gamle partisekretær aflægge den ene af sine døtre, Rikke, et besøg. Rikke, 50 år, er ramt af sclerose. Og under den behandling, der fulgte i sygdomsforløbet, er hun blevet hjerneskadet af den anviste medicin. Willy Stig Andersen fortæller datterens historie, som den er. Han roser de behandlingssteder, datteren har været i kontakt med, men ikke den private aktør, Solrød Kommune valgte. Nu er hun på vej ind i en plejebolig.

Socialdemokrat hele livet

Aalborg-drengen har, med egne ord, været socialdemokrat i hele sit liv. Efter skolen blev han uddannet butiksslagter, men der var kortere arbejdstid og flere penge i slagterierne. Han fik job på en fabrik i Vrå, der forarbejdede skinker til det amerikanske marked. Men ydre vilkår var så urimelige, at Willy Stig satte politikere stævne omkring en arbejdsplads, som til sidst måtte lukke. De erfaringer, han gjorde der, tændte den politiske ild i ham.

Han blev lokalpolitisk aktiv i 70erne i Hjørring, siden formand for S-kredsen, i fint samarbejde med landbrugs- og fiskeriminister Poul Dalsager. Så blev han headhuntet som rejsesekretær i Nordjyllands og Aarhus Amter, og ved indgangen til 1980 fik han job i partikontoret på Nyropsgade i København. Han blev organisationssekretær et halvt år senere, og fra 1987 leder af arbejderbevægelsens faglige og politiske sekretariat til 1997. Så blev han partisekretær under statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Et job med appel til den menneskelige diplomat, til evnen til at gyde olie på vandene; til dialog og samarbejde.

Den første lørdag i december er Willy Stig sammen med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Mogens Lykketoft, Ole Stavad og Flemming Ibsen til Store Badedag i Frederiksberg svømmehal, med efterfølgende julefrokost hos Nyrup. Så får den til enhver tid siddende regering tørt på. Det hele skylles ned med en sild og en snaps - og bliver dernede.

Willy Stig diskuterer ikke aktuel politik. Ikke i avisen.

- Jeg er gået på pension, siger han med et smil.

Han vil dog gerne sige, at de omstændigheder, der førte til dannelsen af to partiforeninger i Socialdemokratiet i Kalundborg, efter hans opfattelse er »skideærgerligt«:

- Men jeg tror også, at vi med tiden vil se, at de to grupper kan arbejde sammen, for politikken er jo ikke stridspunktet. Og sådan et samarbejde kan Kalundborg Kommune sagtens få glæde af, siger han, der støtter den nye partiforening.