Din & Min tænker kreativt under corona

- Det giver stof til eftertanke i forhold til den måde, man har drivet butik på før. Er det nødvendigt, at man skal have en åbningstid der hedder 10 til 17 hver dag? Skal vi måske tænke lidt mere ud af posen, det kan godt være, at jeg skal have en lukke dag engang imellem, og så skal vi måske have en dag, hvor vi går online og viser tøj frem i stedet. Man er nødsaget til at se, at den måde vi shopper på er meget anderledes i dag end for 20 år siden. Nogle dage har jeg tænkt, at hvis jeg har haft dørene åbne i dag, så tror jeg ikke, at jeg har solgt ligeså meget som på webshoppen, siger Mette Laugesen.