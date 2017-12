Se billedserie Siden oktober har Værslev Dilettanterne arbejdet på deres nye forestilling. I år er det lystspillet »Landmandsliv«, som man kan opleve i Værslev Forsamlingshus. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Dilettant-teater trækker fulde huse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dilettant-teater trækker fulde huse

Kalundborg - 13. december 2017 kl. 16:57 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye år kommer hastigt nærmere, og det betyder, at der igen er travlhed på scenen i Værslev Forsamlingshus.

Her arbejder Værslev Dilettanterne på at blive klar til premieren på næste års dilettantforestilling »Landmandsliv«.

Det er ikke første gang, at Værslev Dilettant har Landmandsliv på programmet. Det er dog nogle år siden, for det var helt tilbage i 2007, at man senest kunne se Landmandsliv i Værslev Forsamlingshus.

- Thomas og Heidi Djernis var begge to med til at spille Landmandsliv i 2007, og Birthe Andersen var også dengang vores instruktør, siger bestyrelsesmedlem Helle Friis Petersen, der spiller rollen som Elvira Victoria Cornelia Hansen, bedre kendt under kælenavnet »Høne«.

- I filmatiseringen af Landmandsliv er det Kirsten Walther, der spillede rollen som Høne. Der er dog stor forskel på rollen i filmen og i teaterstykket, så jeg har desværre ikke kunnet hente så megen inspiration fra Kirsten Walther, som jeg ville, siger Helle Friis Petersen.

Hun har selv været med til at spille dilettant i Værslev i 11 år, så hun har efterhånden en del erfaring med at stå på scenen. Det er dog for intet at regne mod instruktør Birthe Andersen, understreger Helle Friis Pedersen.

- Birthe har været med i mere end 25 år. Hun gør et fantastisk stykke arbejde, og hun har været medvirkende til, at vi de seneste år har kunnet have nogle tunge stykker som for eksempel »Sommer i Tyrol« på programmet, siger hun.

Birthe Andersen og resten af dilettanternes hårde arbejde er dog også blevet belønnet. Således har der været udsolgt til forestillingerne det seneste par år.

- Sidste år gik det så vidt, at vi desværre var nødt til at afvise nogen i døren. Der var simpelthen ikke plads til flere, siger Helle Friis Petersen.

- Jeg har prøvet at optræde både for fulde huse og for en halvtom sal. Det sidste er faktisk det sværeste. Det giver godt nok et sus i maven, når man skal optræde for et fyldt forsamlingshus, men når man først er på, så er det sjovt, og man glemmer publikum. Man er publikum meget mere bevidst, når man ved, at der ikke er så mange i salen, siger hun.

Værslev Dilettanterne be­gynd­te at øve i ­begyndelsen af oktober, og de øver hver mandag aften. Efter nytår tager de for alvor fat og begynder at øve to gange om ugen, så de kan være klar til premieren, der i år ligger en smule tidligere end de foregående år.

Således er premiereforestillingen allerede den 20. januar. Landmandsliv vises derudover også den 27. januar. Begge dage er der både eftermiddags- og aftenforestilling.