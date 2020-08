Demonstrations fiskerbåden Bukh-1 lå fortøjet ved en morring i Houget, således at eventuelle købere af en Bukh dieselmotor kunne få en prøvetur på Kalundborg Fjord, før de bestemte sig for at købe en motor. Foto: 1970?erne (Kalundborg Lokalarkiv)

Dieselmotoren til lystbåde

På Bukh blev der først i 1970'erne udviklet en ny type dieselmotorer til lystbåde og redningsbåde, som fik typebetegnelsen DV, hvor D står for diesel og V for vibrationsfri.

Ved den første bådudstilling, hvor DV 10 blev demonstreret, blev der anbragt et glas med snaps på toppen af en kørende dieselmotor, for at vise at der ikke var nogen rystelser, når motoren var i gang.