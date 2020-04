Mediechef Thomas Gosch og mediekonsulenterne Anne Bryde, Gry Mørck, Uffe Andreasen samt Brian Kristensen er klar til at hjælpe butikker og andre erhvervsdrivende, så de får en kickstart oven på coronavirussen.

Detailhandlen skal i gang igen efter coronakrise - Sjællandske Medier hjælper

Kalundborg - 21. april 2020 kl. 07:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden coronavirussen ramte Danmark, var der fuld damp på detailhandlen. Sådan er det ikke længere. Tiden efter krisen vil kræve noget ekstra af detailforretningerne, som må tilpasse sig en ny virkelighed og nye forbrugsmønstre.

Heldigvis kan man allerede nu se, at der er kommet mere liv i gaderne. Stadig flere forretninger vslår dørene op med alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads, og senest har blandt andet frisører, tandlæger og fysioterapeuter også fået lov at genåbne. Det bliver med andre ord lige så stille hverdag igen.

Man kan håbe på, at handelslivet vil komme i gang med en såkaldt ketchupeffekt, som udløser det udskudte forbrug på én gang. Realistisk set bliver der formentlig tale om en mindre ketchupeffekt, og der vil blive brug for, at der er nogen, som ryster flasken.

Erhvervsorganisationerne har blandt andet foreslået, at de indefrosne feriepenge bliver udbetalt, så der kan komme gang i de økonomiske hjul. Og der er mange andre gode forslag nationalt, som når de realiseres, vil medvirke til at indgive alle sammen en tro på lysere tider og en lyst til at svinge dankortet igen.

Markedsdirektør Lars Kryl og Sjællandske Mediers mediekonsulenter er også klar med hjælp og rådgivning til avisens annoncører her på bagkanten af coronakrisen:

- De lokale ugeaviser er en vigtig og central del af detailhandlens ansigt udadtil og det sted, hvor både forretningerne og de liberale erhverv kan kommunikere direkte med kunderne. Det er her, man læser om nye tiltag og events og ser de seneste nye tilbud. I en tid, hvor vi alle sammen orienterer os bredt - på både papir og digitalt - har vi hos Sjællandske Medier også mulighed for at hjælpe kunderne med at komme bredt ud. Man kan for eksempel vælge at præsentere kampagner på både print, på sn.dk og i reklameblokkene på Radio SLR.

Thomas Gosch, mediechef i Kalundborg, gør det klart, at Sjællandske Medier naturligvis vil gøre alt for at hjælpe de handlende videre efter dette nærmeste forsømte forår i 2020.

- Vi kan sørge for - i tæt samarbejde med butikkerne i Kalundborg Kommune - at de bliver dækket ind hele vejen rundt, og når ud til så mange kunder som overhovedet muligt. Mange selvstændige har brug for en kickstart, og vi er et stort mediehus med mange strenge at spille på, og dem er vi naturligvis helt klar til tage i brug for igen at få musikken til at spille.

Thomas Gosch og de øvrige medarbejderer på Kalundborg Nyt og på Ugebladet Vestsjælland ved, at det bliver en stor opgave at vende dette tilbageslag, men gør man det sammen og viser, at man stadig vil drive sin butikken videre, så kan det lade sig gøre.

- Der er jo ingen borgere i Kalundborg Kommune, der bryder sig om at tomme og triste butisklokaler og dermed byer uden liv. Jeg tror på, at kunderne vil bakke op om de lokale butikker, når de ved og kan se, at de er der for kunderne, siger Thomas Gosch.