Det vælter ind med ordrer hos lokalt gulvfirma

Kalundborg - 25. maj 2020 kl. 15:30

Der gik ikke mere end to uger efter, Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, før bestillingerne begyndte at vælte ind hos Hau Gulve A/S, der laver gulve for forskellige erhvervskunder.

- Lige pludselig fik vi jo ekstremt travlt med at lave en masse arbejde. Mange virksomheder så det som en gylden mulighed for at få lavet noget arbejde, at deres personale var der hjemme, fortæller Claus Hau Eriksen, der er indehaver af gulvvirksomheden, der har til huse på Klitrosevej i Kalundborg.

Det øgede arbejdspres har betydet, at han under coronakrisen har måttet ansætte fire nye medarbejdere, så virksomheden nu tæller 13 medarbejdere inklusiv ham selv.

Hvor brancher som hotel- og restauration, kultur og forlystelser og dele af transportbranchen har lidt gevaldigt under coronakrisen, har andre brancher, ifølge Jobcenter Kalundborg, oplevet vækst. Og det gælder blandt andet bygge- og anlægsbranchen.

Hau Gulve A/S har de seneste uger haft travlt med at ordne gulve i alt fra idrætshaller, kontorbygnigner, kantiner og undervisningslokaler, der alligevel har været tømt for medarbejdere.

Her er gulvene blandt andet blevet overfladebehandlet, afslebet eller belagt med linoleum eller nye tæpper, fortæller Chris Hau Eriksen, hvis virksomhed primært løser opgaver i Storkøbenhavn.

Ud over bygge- og anlægsbranchen har gartnerbranchen og rengøringsbranchen, ifølge Jobcenter Kalundborg, også oplevet vækst under coronakrisen.

Nyt job under corona 44-årige Frank Rømer, der bor i Værslev, er en af de fire medarbejdere, som er blevet rekrutteret af Hau Gulve A/S.

Ligesom 667 andre Kalundborggensere, blev han ledig i perioden mellem den 16. marts og den 10. maj.

Inden han blev ledig, var han ansat i en stor produktionsvirksomhed, der primært beskæftiger sig med overfladebehandling af stålkonstruktioner til blandt andet nybyggeri.

- Vi oplevede et arbejdsdyk som aldrig set før, så jeg blev sendt hjem den 8. april, fortæller han.

Efter planen skulle han have været i dialog med sin daværende chef ved månedens udgang for at revurdere situationen, men han turde ikke satse på en genansættelse, da mange af virksomhedens projekter var blevet standset.

Så da han så et Facebook-opslag, hvor Hau Gulve A/S søgte nye medarbejdere, slog han til, og det fortryder han ikke.

- Det har været en stor gevinst for mig at få noget arbejde igen - og også noget ,som jeg har en interesse for. For mig har det været det helt rigtige. På den måde har corona været godt for mig. Nogle gange kommer der noget godt ud af noget skidt, fortæller Frank Rømer, der ser sig selv arbejde hos Hau Gulve A/S så længe som muligt.