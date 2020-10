Se billedserie Borgmester Martin Damm indviede officielt Kultur- og Bevægelsespark Høng fredag eftermiddag. Anlægget startede som en idé om en almindelig B-hal, men endte som et langt større og mere ambitiøst projekt.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Det startede med et ønske om en B-hal

Kalundborg - 09. oktober 2020 kl. 19:01 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Fra et ønske om en beskeden B-hal på 800 kvadratmeter voksede Kultur- og Bevægelsespark sig til et unikt prestigeprojekt til 60 millioner kroner.

Kultur- og Bevægelsespark Høng er et imponerende syn med højt til loftet, plads til store armbevægelser, og hvor der tydeligt er tænkt længe og grundigt over alle detaljer.

Anlægget er på 2.300 kvadratmeter indendørs arealer og 3.800 kvadratmeter udendørs arealer, til en samlet pris på 60 millioner kroner.

Da man første gang begyndte at tænke på anlægget for mere end 30 år siden, var ønskerne dog anderledes beskedne.

- Det startede med, at der i Høng var et ønske om en B-hal. Man forestillede sig noget i stil med en hal på 20 gange 40 meter med en meters plads omkring. Det må siges, at vi endte med lidt mere end det, men jeg har heller aldrig været med til et projekt, der udviklede sig som dette, sagde borgmester Martin Damm i sin tale ved indvielsen fredag.

Der skulle gå adskillige år fra de første tanker om en B-hal opstod, til kommunalbestyrelsen i 2014 afsatte 35 millioner til projektet. To år senere viste Lokale- og Anlægsfonden deres interesse for projektet, og pludselig stod man med helt andre muligheder for B-hallen i Høng.

- Ønskelisten var lang og visionerne var store. Det var ikke alle ønsker, vi kunne opfylde, men resultatet er enestående. Man finder ikke sådan et anlæg uden for de store byer, og det er helt fantastisk, hvad det er lykkedes at opføre i en by med omkring 4.500 indbyggere, mente Martin Damm.

Formand for kultur- og fritidsudvalget, Ole Glahn (R), var mindst lige så begejstret for anlægget.

- Man siger at kun fantasien sætter grænser, men det er noget vrøvl. Fantasien har ingen grænser, og dette anlæg vil blive brugt på måder, vi aldrig har forestillet os, mente han.

Interessen blandt borgere fra nær og fjern har været stor for Kultur- og Bevægelsespark Høng.

Nogle kunne da heller ikke vente til indvielsen, og arkitekt Lotte Elkiær fra E+E Arkitekter fortalte, hvordan hun aftenen før havde fundet en lille gruppe børn, som havde fundet vej ind i det nye anlæg.

- De var meget begejstrede, og de havde omhyggeligt efterladt deres sko ved døren, da de ønskede at passe godt på den nye hal, fortalte arkitekten.

Det havde da også hele tiden været meningen, at indvielsen skulle have været en festdag.

Risikoen for coronasmitte var dog for stor, hvorfor offentligheden først i næste uge får adgang til anlægget, når der hele ugen er rundvisninger og en række andre aktiviteter, som nysgerrige kan tilmelde sig.

- Den helt store fest får vi så i stedet i 2022, når Høng skal være vært for DM i Skills. Der tager vi så revanche og inviterer 50.000 gæster, sagde Martin Damm.