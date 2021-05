Det skæve tårn i Pisa bygget af korkpropper - men hvor mange?

En dobbelt magnum flaske top-rosévin (tre liter) fra Toscana er førstepræmien til den person, der kommer tættest på at gætte, hvor mange korkpropper, der er brugt for at bygge den model af det skæve tårn i Pisa, der nu står i vinduet i vinbutikken.