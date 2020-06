Artiklen: Det maritime værksted er for lokale og turister

Det var under det tidlige arbejde med tanker og ideer om Havneparken, at ideen til foreningen Det maritime Værksted i Kalundborg opstod. Torsdag i denne uge blev der så holdt stiftende generalforsamling og udnævnt en bestyrelse, oplyser formanden Peter Andresen.

- Foreningen er åben for alle, og den er også tænkt som et turisttiltag for folk med interesse i gamle både og motorer.