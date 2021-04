Det lykkedes i andre kommuner: Ingen lokal arbejdstidsaftale for lærerne i Kalundborg

Manglende forudsigelighed om arbejdsdagens indhold, og regler, der varierer fra skole til skole. Det er blandt de konsekvenser, det kan have for lærerne på Kalundborgs skoler, at de ikke er blevet enige med kommunen om bestemte lokale tilføjelser til den nationale arbejdstidsaftale.

Sidste sommer kom en nationale arbejdstidsaftale mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening i stand, hvor der blev lagt op til, at kommuner og lærere lokalt kunne være med til at lave tilføjelser til aftalen. Det er tilfældet i Odsherred og Holbæk, men altså ikke i Kalundborg.

- Det er en rigtig svær diskussion, som det også kan være svært at finde tid til at sætte sig ordentligt ind i, og nu skal 17 skoleledere og 17 tillidsrepræsentanter sidde og diskutere det samme, som kunne være ordnet fælles, siger Lone Varming.

- Der er intet krav om en kommunal mellemaftale, men vi har haft gode og grundige lokale drøftelser om udmøntningen af den nationale aftale. Det har givet basis for en fælles forståelse, der giver den enkelte skole mulighed for at finde løsninger i dialog mellem ledelse og medarbejdere, siger direktør for skole, børn og familie, Michael Gravesen.