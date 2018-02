En gummiged gravede onsdag formiddag ved et uheld benzinledningen over, som forbinder Statoil Raffinaderiet i Kalundborg med Hedehusene. 15.000 liter benzin lækkede ud af ledningen. Foto: Søren Kloster Sørensen

Det kan tage uger at fjerne benzinforurening

Kalundborg - 16. februar 2018 kl. 11:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag morgen besøgte repræentanter for Miljøstyrelsen grusgraven i Bregninge, hvor der onsdag formiddag lækkede 15.000 liter benzin ud i naturen.

Lækken skete, da en gummiged ved et uheld kom til at grave den benzinledning over som forbinder Statoil Raffinaderiet i Kalundborg med et lager i Hedehusene.

Benzinledningen ejes af FDO, Danske Olieberedskabslagre, og det er FDO som under opsyn af Miljøstyrelsen står for at rense området for benzinforureningen.

- Førsteprioriteten var at få repareret benzinledningen, og sikre den mod yderligere læk. Der er blevet arbejdet hele natten mellem onsdag og torsdag for at grave ledningen fri så smedene kunne komme i gang med reperationen, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Yvonne Korup.

Smedene gik i gang med reperationen torsdag morgen, og reperationsarbejdet fortsatte til ud på eftermiddagen.

- Da smedene var færdige startede arbejdet med arfjerne den forurenede jord. Det var en bunke jord, som vi vurderer er særligt forurenet. Der har vi aftalt med FDO, at oprydningsarbejdet skal starte. Det er vigtigt at man arbejder hurtigt i sådanne situationer. Vi har dog ikke vurderet, at det var nødvendigt med et påbud om at de skulle fortsætte arbejdet natten til fredag også, siger Yvonne Korup.

Kontorchefen tør ikke give et bud på, hvor lang tid oprydningsarbejdet kommer til at tage.

- Det er meget svært at vurdere, men det kan være nødvendigt at grave dybt, og det kan let komme til at tage mange dage, siger hun.

Da samme benzinledning sprang læk i Tølløse tilbage i 2014, skulle der fjernes 4.700 tons forurenet jord, og det arbejde tog flere uger.

- Forhåbningen er, at vi kan grave så dybt, at vi kan finde ren jord. Hvis det lykkes, så ved vi at vi har fået fjernet alt den benzin forurenede jord. Hvis det ikke lykkes, så står vi med et andet problem, hvor vi skal til at sikre grundvandet mod forureing, siger Yvonne Korup.

FDO vurderer at omkring 15.000 liter olie nåede at strømme ud onsdag formiddag, og ifølge Yvonne Korup er det efterfølgende kun lykkedes at suge omkring 2.500 liter benzin op fra jorden, hvilket betyder at op mod 12.500 liter benzin er endt med at blive optaget i jorden.

Da benzinledningen sprang læk i 2014 slap 10.000 liter benzin ud. Dengang endte regningen for oprensningen med at løbe op i to millioner kroner.

