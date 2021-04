Det her afgør ja eller nej til havmøller

»Energistyrelsen har anmodet projektudvikler (European Energy A/S, red.) om, at der laves et tillæg til miljøkonsekvensrapporten for projektet i Jammerland Bugt. Først herefter vurderes det endeligt, om projektets miljøpåvirkninger er inden for det acceptable, og om der kan gives etableringstilladelse til projektet«.