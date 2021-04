Se billedserie I denne RAV4 ses den traditionelle benzinmotor til venstre, og til højre ses elmotoren. Når speederen trykkes i bund, arbejder begge motorer og får bilen fra 0 til 100 km/t på seks sekunder. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Det går stærkt med fremtidens biler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det går stærkt med fremtidens biler

Kalundborg - 08. april 2021 kl. 16:26 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

- En mellemklassebil fra 70'erne kørte cirka 10 kilometer på literen, og en tilsvarende bil fra slut 90'erne kører også cirka 10 på literen. Bilbranchen har ikke været specielt innovativ, men nu er kæmpen vågnet op, og der er for alvor kommet fart på udviklingen af fremtidens biler.

Endnu en lokation Det siger Roberto da Cruz, direktør for Autohallen, autoriseret Toyota-forhandler med afdelinger i Kalundborg og Slagelse. Og fra sommeren 2022 også med afdeling i Holbæk på grund af en købsaftale, hvor Autohallen, som aktuelt har en del af Toyota Holbæk, overtager resten. Når det sker, går Autohallen fra at have 42 medarbejdere til at have 70.

Lige over 50 procent af Autohallens salg nu er hybridbiler. Plug in-biler tegner sig for fem til syv procent. Og resten er benzin- og dieselbiler.

- Jeg ser et fremtidsmarked domineret af elbiler samt hybrid- og brintbiler og måske noget, vi endnu ikke kender. Det betyder ikke, at benzinbilerne forsvinder i den nære fremtid, mens jeg tror på en hurtigere udfasning af dieselbilerne, siger Toyota-forhandleren.

Nye elbiler og plug in Roberto da Cruz fortæller, at Toyota har taget store, drastiske beslutninger, især med hybrid-koncenptet, som blev introduceret i 1996/97 og har vist sig som en stærk og holdbar teknisk løsning.

- Toyota melder aldrig stort og voldsomt ud. Man vil hellere overraske positivt. Det er japansk ydmyghed, siger Toyota-forhandleren, der ser frem til lanceringen af Toyotas kommende 10 rene elbiler og fem ekstra plug in-modeller.

Roberto da Cruz har hæftet sig ved, at bilmærkets øverste chef, Akio Toyoda, vil have mere »passion« i de nye modeller. Det læser han som et ønske om design, der ikke alene er bestemt i en vindtunnel.

Biler får mere sjæl - Jeg tror selv på en designændring i retning mod noget, der taler mere til kundernes følelser, så jeg er spændt, siger forhandleren.

Roberto da Cruz siger, at bilfabrikkerne har brug for stabilitet og gode rammevilkår for at fungere optimalt og kunne udvikle både nye modeller og nye løsninger på branchens klimaaftryk:

- Bilbranchen er både en del af miljøudfordringen og en del af løsningen. Eller rettere løsningerne. Udfordringen bliver taget op meget bredt, siger autoforhandleren, som tror på en bred vifte af løsninger.

Roberto da Cruz tilføjer, at infrastrukturen med ladestandere skal være på plads, før der kan komme mange rene elbiler på de danske veje. Og så glæder han sig over en hurtig og positiv udvikling på batteriområdet, som i høj grad vil være med til at gøre elbiler mere praktiske.

Corona: Færre på vejene - Corona-pandemien er også med til at ændre ved bilbehovet. Mange har arbejdet hjemmefra, og det er der gode erfaringer med, så også i fremtiden vil vi sandsynligvis have flere, der arbejder hjemme. Det kan give 10 til 15 procent mindre kørsel samlet set, mener Roberto da Cruz, som forventer, at færre har brug for at eje en bil i fremtiden. Løsninger med leje og sameje vil brede sig yderligere, og click & collect-ordninger er kommet for at blive.

- Lidt længere fremme på vejen kommer de selvkørende biler, siger autoforhandleren, som føler sig sikker på, at der fortsat vil være fysiske autobutikker at købe biler i. Det er jo nødvendigt at have en fysisk adresse for også at kunne servicere kundernes biler, siger Roberto da Cruz.