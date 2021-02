Send til din ven. X Artiklen: Det går bedre i folkeskolen, på trods af Corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det går bedre i folkeskolen, på trods af Corona

Kalundborg - 03. februar 2021 kl. 14:39 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Selvom Coronakrisen har ramt folkeskolen hårdt, så er der er flere positive nyheder at hente i den seneste udgave af kvalitetsrapport for folkeskolen.

2020 var ikke et almindeligt år for nogen danskere. Coronaepidemien satte i den grad sit præg på vores alle sammens hverdag, men få var så hårdt ramt som folkeskolerne, der i store dele af året måtte sende deres elever hjem, hvorfra de måtte modtage fjernundervisning, og som helt måtte aflyse afgangsprøverne for skolernes 9. klasser.

Umiddelbart ser de mange omvæltninger imidlertid ikke ud til at have haft negative konsekvenser for elevernes udbytte af folkeskolen. Den seneste udgave af Kvalitetsrapport for folkeskolen dækker skoleåret 2019/2020 og præsenteres for Børn- og Familieudvalget i næste uge, og i denne rapport er der fremgang at spore på flere forskellige områder.

Ikke bare er det lykkedes en større gruppe af elever at komme ud af folkeskolen med minimuskaraktererne 02 i dansk og matematik. Fraværet er også nedadgående, trivslen er stabil nærmer sig landsgennemsnittet, og de faglige resultater er generelt bedre end året før.

Således er karaktergennemsnittet i dansk og matematik i 9. klasse er steget til 6,05 fra 5,3 året før, og er dermed meget tæt på at opfylde den politisk bestemte målsætning om, at karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal ligge på 6,1 ved udgangen af skoleåret 2020/2021.

Særligt i faget matematik har fremgangen været stor. Her steg karaktergennemsnittet fra 5,3 i skoleåret 2018/2019 til 6,2 sidste år.

Det samlede elevfravær på kommunens skoler er også faldet en smule, og lægger nu på 6,5 procent.

- Elevernes fravær ligger højere end landsgennemsnittet, men er faldet fra 7,1 % i skoleåret 2017/18 til 6,5 % i skoleåret 2019/20. Det tyder på, at der er en positiv udvikling i gang, om end der stadig er et stykke vej til 5,9 % fravær i skoleåret 2019/2020 som var målet, lyder det i kvalitetsrapporten.

Et område hvor der til gengæld har været en mindre tilbagegang, er at der i sidste skoleår var en smule færre undervisningstimer, hvor eleverne blev undervist af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer. Faldet er dog beskedent fra 85,6 procent i 2018/2019 til 85 procent i 2019/2020.

Kvalitetsrapporten vil blive behandlet på Børn- og Familieudvalgets møde senere i denne uge. Her er det administrationens indstilling, at rapporten sendes i offentlig høring på de enkelte skoler, så skoler får mulighed for at komme med deres kommentarer til den.