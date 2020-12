Det er tilbehøret, vinen skal passe til

Julen betyder også ekstra travlhed i Kalundborg Vinhus i Kordilgade. Ingen har lyst til at komme hjem med en vin, som ikke passer til et af årets vigtigste måltider - julemiddagen 24. december. Og så er der en masse vin- og spiritusgaver, der dukker op under juletræerne, som også lige skal pakkes ind.

Den danske klassiske julemenu er både fed, sød og syrlig og derfor en stor udfordring for enhver vin. Derfor ser man efter om syre, alkohol og sødme er i balance. For meget sødme vil skabe en oplevelse, hvor de søde elementer fra middagen kommer til at virke for sødet. Og for lidt syre i vinen giver en lignende oplevelse.