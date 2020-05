Mon ikke føreren af gummigeden tager sig tid til at nyde den bragende smukke udsigt over grusgrave og Bjergsted Bakker? Foto: Per Huniche

Det er noget, der rykker

Dyrenes Paparazzo alias fotografen Per Huniche fra Kalundborg har beriget denne avis' læsere med talrige, smukke fuglefotos, men manden bag kameraet har heldigvis også blik for andet end sjældne fugle som motiv.

Per Huniche kørte for eksempel forbi Bjergsted Bakker, hvor der i den nærliggende grusgrav kørte en gummmiged rundt og lagde grus op til oplagring.

- Her kom jeg til at tænke på, hvad forskellen er på en dreng og en mand. Det er jo prisen på legetøjet, siger fotografen med henvisning til føreren af den store gummiged i den enorme »sandkasse«.

Gummigeden imponerede også fotografen, som nævner, at det er en alvorlig sag på omkring 25 ton med en skovl på henad 4,5 kubikmeter svarende til cirka syv ton grus. Og gummigeden har ifølge Per Huniche 325 stærke dieselhestekræfter, som rækker til at nå op på toppen af et »bjerg« i grusgraven.