Troels Bahne Henriksen er en af de nye studerende på Professionshøjskolen Absalons efteruddannelse i bioteknologi. Privatfoto

Det er nemt og det giver mening

Kalundborg - 27. november 2019 kl. 12:28 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Absalon startede dette efterår videreuddannelse op i Kalundborg og gav dermed mulighed for, at man kan efteruddanne sig lokalt inden for henholdsvis bioteknologi og ledelse.

På uddannelserne har de første hold studerende tilegnet sig ny viden og styrket deres kompetencer inden for henholdsvis almen kemi samt i kommunikation og forskellige grene af ledelse.

De første to hold er kommet godt fra land, og de studerende har allerede bestået første modul og taget hul på det næste modul i deres diplomuddannelse.

For flere af de nuværende studerende betyder Absalons lokale forankring i Kalundborg, at de nemt kan kombinere videreuddannelsen med deres arbejde.

Mukhtar Qaymi, proces­operatør hos Novozymes og studerende på biotekholdet, fortæller, at flere af hans kollegaer tager turen til Roskilde for at studere. En tur han er tilfreds med at slippe for.

- Når jeg er på arbejde, kan jeg hurtigt smutte herover bagefter. Det er dejligt. Det giver meget mere mening, at uddannelsen ligger her i Kalundborg. Det ville ikke give mening, hvis man for eksempel skulle til København, når virksomhederne ligger her i byen, mener han.

Også for Troels Bahne Henriksen, operatør hos Novo Nordisk og studerende på biotekholdet, har den korte afstand fra arbejdspladsen til uddannelsesstedet haft en meget stor betydning for hans valg af videreuddannelse. Han var nemlig oprindeligt startet på en uddannelse i Roskilde, før han hørte om Professionshøjskolen Absalons diplomuddannelse i Kalundborg.

- Jeg valgte at skifte uddannelse, da Absalon er meget tættere på. Det er nemmere lige at smutte forbi, hvis man vil snakke med underviserne eller har spørgsmål, siger han.

Den mulighed har Troels Bahne Henriksen allerede benyttet sig af flere gange, fortæller han.

- Jeg har allerede været hernede tre - fire gange i fritiden for at sidde og læse og få hjælp af underviserne. Det fungerer super godt, mener han.

Ud over videreuddannelse indenfor bioteknologi, så kan man også videreuddanne sig indenfor ledelse. Den mulighed har Stig Fruehøj taget imod. Han er leder for mekanisk vedligehold, lager og logistik hos Equinor Refining Denmark A/S. Han har været leder i ni år, men mener alligevel, at uddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon kan give ham noget.

- Det er en mulighed for at udvikle mig som leder og få en uddannelse, der giver mig nogle nye input inden for ledelse. Det er vigtigt som leder, at du hele tiden udvikler dig, mener han.

På trods af at Stig Fruehøj kun har været studerende på Absalon i mindre end to måneder, har han allerede fået værktøjer med fra undervisningen, som han har prøvet af i praksis.

- Der er en del, man løbende begynder at implementere på arbejdet. Det er nødvendigt for, at man kan bruge noget af den viden, man har fået til undervisningen. Ét er at læse sig til det, noget andet er at finde ud af, hvordan det fungerer lige netop i den kontekst, man leder i, siger han.