Det er nemmere, når man ved, at holdet venter

I august startede Kalundborg Idrætsforening, Atletik og Motion, et hold for nye løbere. Nu er de nået til vejs ende og kan løbe fem kilometer

Ikke nok med at de fem kilometer kan løbes uden pauser, løberne har også lært en masse om at undgå skader og passe på sig selv. De har også fået en nyt og meget givtigt fællesskab på løbeholdet for begyndere.

- Jeg meldte mig til, fordi jeg altid havde tænkt, at når jeg fik tid, så ville jeg lære at løbe. Men jeg vidste faktisk ikke helt, hvordan jeg skulle komme i gang, derfor meldte jeg mig til begynderholder i KIF for at få støtte og vejledning. Ud over at lære at løbe, har jeg også fået et fantastisk netværk i de andre løbere, smiler Inga Hansen, der netop er fyldt 65 år og er en af de 28, der meldte sig til begynderholder i august.

Marie Theunessen på 37 år er helt enig. Hun meldte sig nemlig også på begynderløbeholdet, selv om hun tidligere har løbet.

- Det er svært at komme af sted alene, men det er nemmere, når man ved, holdet venter på én. Så kommer man af sted, siger hun.

Fælles for de to løbere er, at de via nybegynderholdet har lært at løbe, så de ikke får skader og nu kan løbe fem kilometer uden problemer. Begge deltog forleden i Diabetesløbet.

Og så har de fået mod på at fortsætte på hold 1 for løbere, der løber fem-seks kilometer.

- Vi er blevet klædt godt på og fået en supergod vejledning, så vi løber videre, siger Inga og Marie.

Man følger et program

Hemmeligheden bag nybegynderholdets succes er, at i løbet af de 12 uger, løbeprogrammet varer, lærer man gradvist at løbe mere og mere. Men i starten går man meget.

- Man skal starte langsomt. Man skal ikke have ømme ben og man skal ikke løbe hurtigt. Det er simpelthen ikke godt, når man er ny løber og skal i gang. Man må heller ikke løbe hver dag, men holde pause en dag, så musklerne kan nå at restituere sig, forklarer Kristina Püschl, der har været med i KIF i halvandet år og Mette Gildberg, der har været løbeinstruktør i mange år.

Der er seks løbehold i alt i KIF, som har hvert sit niveau, og man løber hver tirsdag og torsdag klokken 17.30 og lørdag formiddag. Alle holdene udgår fra Munksø Stadion og et ny begynderhold starter den 16. januar.

Den sociale dimension er vigtig

Ud over man kommer i form og får styr på løbeteknikker og tempo, er den sociale dimension utrolig vigtig.

- Man møder folk på tværs af sociale skel og snakker med nogen, man måske slet ikke havde forestillet sig, man havde noget til fælles med. Men når vi står der i vores løbetøj og skal ud en halvmørk regnvejrsaften, støtter vi hinanden og får hinanden med rundt på ruten, siger Marie Theunessen.

Inge Hansen nikker. Hun synes den sociale dimension er mindst lige så vigtig, som det løbemæssige.

- Vi har en Messengergruppe og opmuntrer hinanden til at få løbet selv, hvis vi en dag ikke kan komme til træningen. Det betyder meget med den opbakning, slutter Inga Hansen.