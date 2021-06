Det er en positiv bølge

- Det sker ikke i alle danske byer, at borgerne nu kan se frem til færre »sorte huller« i handelsstrøgene. Men det sker i Kalundborg, hvor vi netop har fundet nye ejere til to ejendomme på Øen, og forleden var der overdragelse af Kings Pub-ejendommen til den nye ejer, som har ønsket at være anonym.

- Her får man meget for pengene, og Kalundborg er en flot by i et smukt område, og købstaden er inde i en meget positiv udvikling. Investorer ser ikke bare på selve ejendommen, men også på byen og områdets kvaliteter, og her står Kalundborg stærkt med en flot by, smuk natur og mange gode jobs, et stærkt erhvervsliv og nye uddannelser, mener mægleren.