Man kan ikke løse problemer i folkeskolen med et enkelt snuptag i 9. klasse. Det kræver et langt sejt træk gennem hele skolegangen, mener formand for Kalundborg Lærerkreds Karen Sørensen. Foto: Per Christensen

Det er det lange seje træk der tæller i folkeskolen

På baggrund af en ny kvalitetsrapport for folkeskolen, der viser at hver fjerde elev i Kalundborg Kommune kommer ud af folkeskolen uden at være i stand til at kunne opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse, vil formanden for Børn- og Familieudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) nu have igangsat en målrettet indsats for at hjælpe svage elever i 9. klasse til at opnå bedre eksamenskarakterer.

Formand for Kalundborg Lærerkreds advarer mod kun at fokusere på 9. klasse, hvis man skal forbedre folkeskolernes dårlige faglige resultater. Det kræver en langsigtet indsats over hele skoletiden, mener hun.

