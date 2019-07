Sejerøfærgen er en af Sejerøs største arbejdspladser. Ændring i hvor færgen har tørnsted får ansatte på færgen til at frygte, at det i fremtiden bliver sværere at få de ansatte til at slå sig ned på Sejerø Foto: Thomas Rye

Det bliver sværere at få folk til at flytte til Sejerø

På Sejerø har man et stort ønske om, at få flere til at flytte til øen, og man ser en af øens største arbejdspladser Sejerøfærgen som en mulighed for at få flere til at arbejde og bo på Sejerø. Derfor gav det anledning til højlydte protester fra både Sejerø Beboerforening, Sejerø Udviklingsforum og Ø-udvalget, da der blev truffet beslutning om at ændre Sejerøfærgens tørnsted så færgen i fremtiden skal skifte mellem at have tørnsted på Sejerø og i Havnsø hvert andet år.