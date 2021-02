De første maskinmesterelever kan starte på ZBC, EUC Nordvestsjælland eller EUC Sjælland til august.Privatfoto

Det bliver lettere at rekruttere maskinmestre

Kalundborg - 02. februar 2021 kl. 16:30 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Maskinmesteruddannelsen tilbyder nu opstart lokalt i region Sjælland, og dermed er det ikke længere nødvendigt at tage til København for at starte på uddannelsen.

For første del af uddannelsen kan nu også tages på ZBC i Slagelse, på EUC Nordvestsjællands adresser i Holbæk og Kalundborg eller på EUC Sjælland i Næstved.

- Maskinmestermesteruddannelsen har til alle tider taget udgangspunkt i solidt håndværk.

- Det er hele afsættet for uddannelsen, og derfor er vi meget glade for samarbejdet med erhvervsskolerne, som kan give de studerende fra Region Sjælland de rigtige kompetencer i deres nærområde, siger Tommy Birkebaek, der er uddannelseschef på Maskinmesterskolen København.

Maskinmestre arbejder for eksempel i produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, i energiforsyningsselskaber, på skibe eller offshore med vind-, gas- eller olieproduktion. Det er vigtige brancher i Region Sjælland, men ofte oplever det regionale erhvervsliv, at det er svært at rekruttere maskinmestre.

- Lokale, praktiske forløb på maskinmesteruddannel­sen har længe stået højt på vores og virksomhedernes ønskeliste. For når vi uddanner lokalt, er der også bedre mulighed for at rekruttere lokalt, siger Michael Bang Dyrehave, uddannelseschef på ZBC.

Han bliver bakket op af Ole Holm, der er uddannelseschef på EUC Sjælland:

- Det er væsentligt at uddannelsesmulighederne i vores region udbygges og tilpasses således, at det bedst muligt dækker erhvervslivets behov, siger han.

Det praktiske forløb ligger i starten af uddannelsen. Det varer ni måneder og er for de elever, som kommer med en gymnasial uddannelse og uden relevant håndværksmæssig erfaring. På forløbet skal eleverne blandt andet arbejde med el, motorlære og køling, svejsning, pneumatik og fræseteknik.

- Vi glæder os til, at vores værksteder på EUC Nordvestsjælland i fremtiden også kommer til at rumme ­maskinmesterstuderende, der som en del af deres alsidige uddannelse også skal have et solidt håndværksmæssigt grundlag, siger Malene Grandjean, vicedirektør på EUC Nordvestsjælland.

De første maskinmesterelever kan starte på ZBC, EUC Nordvestsjælland eller EUC Sjælland til august.