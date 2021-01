Det blev et ja til ny, lokal uddannelse

Tømreruddannelsen kommer oveni Processkolens øvrige erhvervsuddannelser - elektriker, procesoperatør, industrioperatør, lager og transport og vejgods. Privatfoto

Kalundborg - 14. januar 2021 kl. 13:01 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

EUC Nordvestsjællands ansøgning om at udbyde tømreruddannelsen i Kalundborg er blevet godkendt, og det betyder, at man i skoleåret 2021/22 kan starte på tømreruddannelsen på Processkolen. Det vækker stor begejstring hos uddannelseschef på Processkolen Leif Dam Pedersen, der siger:

- Der er en stigende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft i Kalundborg, og der er en del unge, der rejser langt for at kunne tage blandt andet tømreruddannelsen. Derfor er vi rigtig glade for, at vi på Processkolen kan tilgodese både erhvervslivets stigende efterspørgsel på faglært arbejdskraft og de unges interesse for tømrerfaget.

Processkolen er en del af EUC Nordvestsjælland og har på nuværende tidspunkt uddannelserne til elektriker, procesoperatør, industrioperatør, lager og transport og vejgods.

Med tømreruddannelsen udvider Processkolen udbuddet af erhvervsuddannelser i Kalundborg, og dermed har de unge i Kalundborg endnu flere ungdomsuddannelser at vælge imellem lokalt.

Derudover vil tømreruddannelsen i Kalundborg også være til gavn for de lokale tømrervirksomheder, der nu højst sandsynligt kan se frem til flere tømrerlærlinge i kommunen.

Uddannelsesleder Jannik Holbech Rasmussen glæder sig også:

- Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde de unge i Kalundborg endnu flere uddannelsesmuligheder. Tømreruddannelsen er en af EUC Nordvestsjællands populære uddannelser, og vi glæder os utrolig meget til at starte et tømrerhold op på Processkolen.

Ligesom elektriker- og procesoperatøruddannelsen kan tømreruddannelsen også tages med EUX på Processkolen. For at starte på tømreruddannelsen i Kalundborg skal man først starte på grundforløb 1 på Processkolen i august 2021, hvis man kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Ellers kan man starte direkte på grundforløb 2 i januar 2022.

EUC Nordvestsjælland er i øvrigt den største uddannelsesinstitution i Nordvestsjælland. Hvert år uddanner EUC Nordvestsjælland unge og ældre inden for mere end 30 forskellige uddannelser og kursustilbud.

Institutionen har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel, og den har desuden et tæt samarbejde med erhvervslivet for at sikre elever og kursister de bedste muligheder for at få lærepladser, praktikophold og arbejde.